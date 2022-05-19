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龍洞遊隼巢位傾斜 雛鳥險墜崖 爸爸「大目仔」肉身防護

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥防止雛鳥墜崖畫面。圖／基隆鳥會提供
一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥防止雛鳥墜崖畫面。圖／基隆鳥會提供

在新北市龍洞崖壁共築愛巢的一對遊隼，去年繁殖雛鳥，孵出約一周後離奇失蹤。這對遊隼今年再度孵育1隻幼鳥，新北市動保處已設置告示牌，禁止空拍機及攀岩等騷擾行為。這處巢位巢緣傾斜向下，基隆鳥會觀察發現，雛鳥曾險些滑落墜崖，還好遊隼爸爸用身體擋住，慢慢推回巢內，保住性命。

基隆鳥會今天表示，2016年間有攀岩者被遊隼攻擊，龍洞遊隼巢位才曝光，當年繁殖2隻幼鳥離巢。2017年遊隼更換巢位，幼鳥孵出第19天，在親鳥餵食過程中墜崖死亡。2020年有3隻遊隼公鳥競逐配對資格，疑似度冬個體的遊隼勝出，交配後未入巢就離去，去年幼鳥失蹤，6年後終於再度繁殖成功。

一隻左眼有病變，被取名「大目仔」的公鳥2020年競逐配對失敗，2021年才獲母鳥青睞，並孵育1隻雛鳥，只是約一周後失蹤。外界分析原因，孵出1周幼鳥活動力弱，墜崖機會低。也可能親鳥不在時被貓頭鷹等天敵獵食，也有人說不能排除有人攀岩盜取。

鳥會說，大目仔今年和母戶生了4顆蛋，但因繁殖期氣候不佳，只孵出1隻。大目仔經歷去年繁殖失敗，今年獵捕食物能力明顯進步，還比母鳥更喜歡照顧雛鳥。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，為防去年失蹤意外重演，鳥會向新北市動保處反應憂慮，動保處即到場設置告示牌，並請瑞芳導覽協會志工排班守護，直到這隻雛鳥5月17日成功離巢。

基隆鳥會指出，今年龍洞遊隼繁殖巢位和去年相同，外觀狹窄，巢緣傾斜向下。4月3日雛鳥破殼後，多次在親鳥交班的空檔爬到巢緣差點墜崖，4月14日雛鳥一度滑出巢外，還好大目仔用身體擋住，再慢慢將牠推回巢內。

龍洞從距離這處巢位約100公尺的涼亭，可以透過望遠鏡觀察遊隼交配、孵蛋、雛鳥孵出和親鳥餵食雛鳥等互動行為，這對遊隼似已習慣巢位附近有人來往及拍鳥拍攝。鳥會認為若有妥善規劃，這處地點很適合推廣生態旅遊及教育。

一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥餵食雛鳥畫面。圖／基隆鳥會提供
一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥餵食雛鳥畫面。圖／基隆鳥會提供
一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥餵食雛鳥畫面。圖／基隆鳥會提供
一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥餵食雛鳥畫面。圖／基隆鳥會提供
一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥餵食雛鳥畫面。圖／基隆鳥會提供
一對遊隼在新北市龍洞崖壁巢位成功繁殖，鳥友可從百公尺外的涼亭拍攝親鳥餵食雛鳥畫面。圖／基隆鳥會提供

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