【動物冷知識】超巨蝌蚪怎來的？缺這要素一輩子變不成青蛙

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？居然有蝌蚪變不了青蛙！

今天我們一起來看看不會長大的動物冷知識吧！

甲狀腺激素是含碘的氨基酸衍生物，蝌蚪變態發育至青蛙的過程中，尾部肌肉退化消失、四肢骨骼重構以及中樞神經系統的發育均是在甲狀腺激素的精密調控下完成的。當蝌蚪棲息的水中缺少碘時，蝌蚪體內無法正常合成甲狀腺激素，因此蝌蚪的變態發育就受阻了。

但是這種情況下生長激素卻不受影響，所以缺碘的水域經常可以看到巨大的蝌蚪變不成青蛙。

這算是巨嬰嗎？

簑蛾幼蟲會用樹枝、樹葉或其他小物做成簑衣並掛在樹上。雄蛾與雌蛾都會經過化蛹、羽化階段，但雌蛾羽化後沒有翅膀，型態仍與幼蟲相似。雄雌蛾交配後，雌蛾會在巢內產卵後死亡，有些則說卵會停留在母體內直到孵化。

墨西哥鈍口螈能夠在性成熟時保持幼體型態，被稱為幼體性成熟。在野外也有墨西哥鈍口螈出現變態，但非常罕見。

人工減少水量的方式也能使他們變態，但成功機會不高，且會縮短其壽命。保持幼體性成熟的墨西哥鈍口螈一般可活10-15年(在巴黎，個別案例則有25年的記錄），而變態後的則幾乎沒有活超過5年。

參考連結：1/2/3

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