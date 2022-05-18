北市動物員揭一日工作 保育員：要有替動物著想的心

「如何成為保育員？」是台北市立動物園常被問的問題，今天動物園揭露當保育員需要具備那些條件。資歷超過7年的保育員林靜宜就透露，早上除巡視動物身體狀況外，就要打掃環境，接著準備動物們要吃的餐點，接受各項醫療訓練，引導動物熟悉指令，把握時間讀書學習新知，剛入行月薪只有3萬多元，但有為動物著想的心，才願意犧牲時間留守照顧動物。

林靜宜曾照養過無尾熊、斑哥羚羊、東非狒狒等動物，她大方揭露保育員的一日行程。8點多抵達動物居住的欄舍後，會先巡視動物的身體與行動樣貌，確認牠們前晚沒有打架、受傷、生病等異常情況。

接著會開始整理環境，大約要用上1到2個小時的時間，在清掃動物糞便的同時進一步仔細觀察，透過排遺散落的區域來推斷個體昨晚的活動力是否正常，一旦發現任何異常，保育員就要在第一時間通報獸醫師前來檢查。

林靜宜說，之前19歲高齡安享天年的無尾熊爺爺「派翠克」，就是在早上打掃時，觀察到糞便集中在「派翠克」身旁、排便量也異常降低，判斷牠的身體狀況可能不樂觀，於是在保育員和獸醫師們的陪伴下進行了安寧治療，讓「派翠克」最大程度減輕身體的不適，如同睡去一般平靜地離開。

整理完環境後，動物們早已迫不及待地想要用餐，林靜宜表示，保育員會將園內飼料調配中心送來的新鮮食材進行處理，食材處理不只是單純的清洗切塊，必須熟悉照養動物的食性，豐富化飲食的同時也要顧及均衡的營養，還要根據不同個體的身體狀況、用餐習慣等，安排每餐的份量和放飯時間，避免動物產生諸如挑食或吃太多、吃太快的情形。

下午開始，林靜宜會為斑哥羚羊進行醫療訓練，由於無法靠語言交流，訓練過程考驗保育員的耐心與毅力，每天不厭其煩的重複引導動物熟悉指令，好不容易花費幾個月學會的指令，可能因為環境的細微改變、或因為有其他人在場，動物在緊張之下拒絕配合，而導致訓練必須從頭來過。

林靜宜指出，透過醫療訓練，能讓保育員近距離檢查、並透過準確數據紀錄動物的生理變化。前段時間進行秤重訓練時，就觀察到其中一隻公的斑哥羚羊，一周內體重竟掉了9公斤，研判是因為春天繁殖期到來，原本安排的食物量不夠應付牠的活動需求，於是趕緊為牠「加菜」好補充體力。

除了基本的照養日常，為了提供動物們更好的生活品質，保育員還得動手整修欄舍、布置場地、發想並製作行為豐富化設施等等。林靜宜說，她因此學會電鑽、鋸木、焊鐵等專業技能，工作之間的空檔要把握時間讀書，充實動物學相關知識，掌握最新的研究資料。

林靜宜表示，想成為保育員，除了不怕髒臭蟲、能接受抓痕瘀傷和全身痠痛，還要不斷學習進步、充實自我。雖然入行月薪3萬初頭，再加上加班費約4萬初，逢年過節照常排班，若需要照顧新生兒還得夜間留守、半夜每隔幾小時就得起床餵奶，一切的勞心勞力只為了給動物更好的生活品質。

林靜宜說，動物不會說話，必須透過保育員替牠們發聲，透過觀察、研究，去了解動物們的需求和疾病照養，替牠們爭取更好的生活環境。作為一名保育員，最重要的條件，是擁有一顆為動物著想的心。 林靜宜會為斑哥羚羊進行醫療訓練，由於無法靠語言交流，訓練過程考驗保育員的耐心與毅力，每天不厭其煩的重複引導動物熟悉指令。圖／北市動物園提供 林靜宜表示，想成為保育員，除了不怕髒臭蟲、能接受抓痕瘀傷和全身痠痛，還要不斷學習進步、充實自我。圖／北市動物園提供

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