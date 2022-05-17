快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小抹香鯨擱淺屏東海口沙灘 生命跡象穩定

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝
海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝

海巡署南部分署第6岸巡隊海口安檢所今天上午實施岸際巡查時，在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚待援，通報海保育署第8海洋保育工作站及成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心，恆春鎮鯨生動物醫院獸醫錢興華到場協處，研判這頭鯨豚是小抹香鯨，生命跡象穩定，體型也未偏瘦，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。

南部分署第6岸巡隊表示，日前隊員接受海洋保育類野生動物救援組織網初階教育訓練，謹記「三要四不」之救援原則，今天上午6時發現後即運用在實際鯨豚救援任務上，海口安檢所及機動巡邏站同仁利用濕被覆蓋鯨豚身軀，將其扶正避免嚴重脫水，同時注意呼吸等器官不會受到壓迫。

獸醫師錢興華獸醫師到場後初步檢查，確認為小抹香鯨體長180公分，寬51公分，量測呼吸心跳穩定，擱淺原因不明；海洋生物鯨豚研究中心志工上午11時趕抵現場，因生命跡象穩定，與海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護運輸車，帶回中心觀察後續健康狀況，待完全康復後再評估野放時間。

第6岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時也投入海洋保育工作，為保護海洋盡一份心力，民眾如在海邊有發現鯨豚或海龜等保育動物擱淺，可透過「118」服務專線通報海巡署，海巡署立即派員協助處理，共同為海洋保育盡一份心力

海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝
海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝
海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝
海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝

鯨豚 海巡署 屏東

延伸閱讀

橘貓沙灘初體驗正嗨！吹到海風表情猙獰 齜牙裂嘴+飛機耳超不爽

來當博物館冒險王！屏東博物館日周末屏菸登場

遭流刺網誤捕受傷玳瑁野放 侯友宜推一把助回大海

弗式海豚幼體擱淺台東富岡漁港 30分鐘後死亡

相關新聞

主人送急診忠心汪秒衝出門「一路追救護車」 趴診間外焦急守候醫護淚崩

毛小孩永遠都是人類最好的朋友。近日一則溫馨事件在網路上掀起熱議，一名男子某天因生病急打119，救護車將男子載走後，他所飼養的愛犬放心不下自己主人，竟一路狂奔跟隨救護車到醫院，到了醫院後狗狗還很不放心在急診室門口坐著，想等主人趕快出來，讓不少網友直呼感動。

半歲小狗慘遭活生生丟垃圾桶⋯掙扎中獲清潔工搶救 結局暖哭網友

事發於4月中旬，美國俄亥俄州哥倫布市垃圾分類操作員戴夫．卡森（Dave Carlson）在社區大樓收垃圾時，發現1隻小狗在大型垃圾桶內掙扎，試圖求一線生機，他隨即通知上級

影／小抹香鯨擱淺屏東海口沙灘 生命跡象穩定

海巡署南部分署第6岸巡隊海口安檢所今天上午實施岸際巡查時，在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚待援，通報海保育署第8海...

貓咪課長又出事…大量收賄還逼員工加班 上手銬移送表情超不爽

日本一間防災公司的公關課長，近期接連遭到檢舉，包含收賄、違反勞基法等「惡行」。不過就在犯人的照片曝光後，網友們卻紛紛開始幫這名貓咪課長喊冤，「這一定是冤枉的啊～喵～」。

浣熊入侵民宅被「保全貓」狠瞪趕走！牠幾天後竟成了朋友 神展開網笑翻

國外一名網友上傳一系列影片，分享有隻「不速之客」浣熊入侵自家廚房，家中貓貓發揮強烈保護慾，與浣熊鬥智鬥勇。而最後乖巧的浣熊卻與主人建立起感情，成為固定光顧討食的好鄰居，一連串有趣的互動在網路上引發熱議。

暖心大黑汪把床讓給幼犬弟弟 「自己蜷縮小窩休息」飼主融化：是好哥哥

近日網路流傳一段影片，是國外一名網友目擊自家大狗狗把床留給弟弟，自己選擇縮在弟弟超小的墊子上休息。由於大狗狗身形龐大，與幼犬的床完全不成比例，可愛又溫馨的模樣吸引上百萬次點閱以及上千名網友留言，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。