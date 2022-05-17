影／小抹香鯨擱淺屏東海口沙灘 生命跡象穩定

海巡署南部分署第6岸巡隊海口安檢所今天上午實施岸際巡查時，在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚待援，通報海保育署第8海洋保育工作站及成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心，恆春鎮鯨生動物醫院獸醫錢興華到場協處，研判這頭鯨豚是小抹香鯨，生命跡象穩定，體型也未偏瘦，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。

南部分署第6岸巡隊表示，日前隊員接受海洋保育類野生動物救援組織網初階教育訓練，謹記「三要四不」之救援原則，今天上午6時發現後即運用在實際鯨豚救援任務上，海口安檢所及機動巡邏站同仁利用濕被覆蓋鯨豚身軀，將其扶正避免嚴重脫水，同時注意呼吸等器官不會受到壓迫。

獸醫師錢興華獸醫師到場後初步檢查，確認為小抹香鯨體長180公分，寬51公分，量測呼吸心跳穩定，擱淺原因不明；海洋生物鯨豚研究中心志工上午11時趕抵現場，因生命跡象穩定，與海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護運輸車，帶回中心觀察後續健康狀況，待完全康復後再評估野放時間。

第6岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時也投入海洋保育工作，為保護海洋盡一份心力，民眾如在海邊有發現鯨豚或海龜等保育動物擱淺，可透過「118」服務專線通報海巡署，海巡署立即派員協助處理，共同為海洋保育盡一份心力 海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝 海巡署安檢隊員今早在屏東縣車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚，獸醫錢興華研判是小抹香鯨，生命跡象穩定，由海洋生物及鯨豚研究中心載回中心觀察治療。記者潘欣中 ／翻攝

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