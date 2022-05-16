穿山甲檢疫出關入住布拉格動物園 首亮相喜獲捷克名

台北市立動物園在今年4月13日前往捷克布拉格動物園的穿山甲「果寶」和「潤喉糖」，已經順利通過檢疫，於昨天在布拉格動物園亮相，並公布「果寶」和「潤喉糖」的捷克名為「Hugo」和「Fazolka」。另外，由於穿山甲的人工飼糧配方，材料多製作過程繁瑣，布拉格動物園忍不住比喻保育員製作的穿山甲食物，應該得到米其林一星。

布拉格動物園昨邀請捷克布拉格市Zdeněk Hřib市長、駐捷克台北經濟文化辦事處大使柯良叡、布拉格動物園長Miroslav Bobek、副園長Jaroslav Šimek等，為穿山甲入住「Indonesian Jungle印尼叢林」活動揭幕，讓牠們與捷克民眾見面，並公布「果寶」和「潤喉糖」的捷克命名為「Hugo」和「Fazolka」。

動物園表示，「果寶」和「潤喉糖」於當地時間4月15日抵達後，台捷雙方工作人員確認動物活動場域安全無虞，便開啟運輸箱籠讓「果寶」和「潤喉糖」進入，展開為期一個月的檢疫。

動物園表示，運輸箱籠的門開啟後，「潤喉糖」馬上開始探索環境，「果寶」則顯得小心翼翼，在箱籠內觀察了一段時間才願意踏出第一步。或許是剛進入新環境的關係，牠們第一天並沒有採食園方準備的飼糧，所幸到了第二天，已經慢慢地接受新配方的食物，讓專程護送牠們到捷克的工作人員，總算可以放下心中的大石。

動物園表示，穿山甲的人工飼糧配方，材料多達十幾種，有些材料取得不易，加上製作過程非常繁瑣，更凸顯照養穿山甲的困難度。布拉格動物園更在臉書上幽默寫下，「如果有人想做一個真正好的烹飪節目，應該邀請照養穿山甲的保育員」，更比喻保育員的廚藝值得去競爭捷克最傑出的廚師，因為連向來挑嘴的「潤喉糖」都能接受保育員的料理。

動物園表示，藉由這次護送穿山甲至捷克布拉格動物園的契機，雙方的工作人員獲得深度交流與討論的機會，台北市立動物園就穿山甲的食譜、照養、繁殖及醫療健檢等面向，提供諸多經驗給予參考，未來雙方將保持密切的聯繫，以掌握穿山甲在捷克的生活狀況。

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