用家貓「代孕」繁殖石虎挨批 台大：實驗結束後會送養

動保團體今天召開記者會，呼籲台大撤銷「異種體細胞核移置與其複製胚幹細胞應用於石虎保種之探討」動物實驗計畫，並質疑該計畫讓家貓擔任「代理孕母」與石虎進行異種複製繁殖。台大則表示，研究過程均以體外培養，可避免不必要的犧牲，實驗結束後也會將家貓送養。希望該研究成果可作為台灣石虎基因保種措施，但有心人士片面解讀、曲解，台大深表遺憾。

台灣動物社會研究會今指出，台大「異種體細胞核移置與其複製胚幹細胞應用於石虎保種之探討」動物實驗計畫，以石虎細胞核和母貓卵細胞相結合，培養為囊胚細胞。再於寵物繁殖場購入十多隻貓擔任「代理孕母」，將囊胚細胞植入子宮誕生複製石虎。該計畫已通過台大IACUC審查，卻以保育之名利用家貓行異種複製繁殖，號稱可擴充石虎族群數量，是誤導視聽的做法。

台大則於稍早回應表示，研究計畫是收集獸醫院絕育手術丟棄的卵巢，汲取內部未成熟卵子，透過生殖科技技術將卵子於體外培養成熟進行相關科學研究。體細胞核移置研究所需的供核細胞來源，則為路殺石虎身上的皮膚纖維母細胞，研究皆以體外培養，可以避免不必要的犧牲。

台大也指出，研究計畫產生的石虎核移置囊胚將用來衍生全能胚幹細胞系，作為台灣石虎基因組保種主要措施，將可系統性建立貓科動物

早期胚胎發育基礎訊息，未來一期計畫將進行體內試驗，所使用的貓隻代理孕母都在合格場域和獸醫師監督下進行，實驗結束後家貓將送養，不會有動物犧牲。

台大也表示，在美國，動物複製技術也是瀕危物種保種重要措施，台灣石虎數量已達瀕危物種標準，團隊希望透過研究成果為石虎復育貢獻心力，目前此研究主題於國際間還未有成功案例，若能達成目標，將是學術研究上一大突破。

台大重申，實驗動物照護及使用委員會（IACUC） 秉持公平、公正、客觀、合法立場審查動物實驗，以嚴謹的科學同儕審查 （peer-review） 原則進行，成員包含機構獸醫師與外部審查委員，審理動物實驗科學性、合理性與必要性，一切秉公處理且並未對外公開。研究計畫在審查中外流，導致有心人士片面解讀、曲解研究，台大對此深感遺憾。

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