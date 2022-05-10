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編號711台灣黑熊失聯5天今確認遇害遭埋 遺體送驗啟動偵辦

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編號711台灣黑熊失聯5天今確認遇害遭埋 遺體送驗啟動偵辦

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
工作人員將東卯山黑熊遺體裝袋，運送至農委會家畜衛生試驗所解剖以鑑定死因。圖／林務局提供
工作人員將東卯山黑熊遺體裝袋，運送至農委會家畜衛生試驗所解剖以鑑定死因。圖／林務局提供

去年曾於台中東卯山果園誤中套索，傷癒野放後又下山於麻必浩、桃山部落一帶滋擾農舍並再次誤入陷阱的編號711大公熊，今年4月12日帶著新編號「568」由農委會林務局東勢林區管理處再次野放後，5月6日起失去衛星接收訊號，工作團隊隔日啟動搜索，因地形崎嶇，5月9日才在衛星訊號最後出現地點附近，距南投仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現遺體。

林務局表示，黑熊遺體遭到掩埋，今天開挖取出後，發現屍體雖完整，但未見原本所配戴的發報器頸圈，初步檢視外觀發現頭部及胸部有明顯外傷，林務局已將黑熊遺體後送農委會家畜衛生試驗所進行解剖以確定死因，亦已報請警政署保七總隊偵辦。

林務局表示，東卯山黑熊是全台首例與人類活動區域產生「人熊高度接觸」的黑熊個體。去年因已經歷第二度救傷，林務局數度召開專家會議，除評估個體健康狀況是否符合野放標準外，亦考量東卯山黑熊於原活動區域恐再度衍生滋擾事件，經與專家學者研商後擇定於南投縣信義鄉的丹大野生動物重要棲息環境進行異地野放。

野放地點為海拔1380公尺的原始闊葉林，林相完整、食物充足且鄰近水源，更與聚落、農地距離尚遠，並有數處天然屏障。

根據每小時更新的衛星追蹤定位資料，東卯山黑熊野放後活動範圍極大，自野放日起至5月6日清晨為止，24天內移動了上下落差極大的54.75公里，共翻越14道陡峻稜線，海拔範圍橫跨432到2050公尺；從移動路徑的海拔變化也發現，其爬升與下降的移動累積高達27公里，攀爬坡度更曾達65度坡，並大致呈現白天活動、夜晚休息的模式，時而在溪谷滯留，時而快速移動，且主動避開聚落、農田等人為活動的區域，仍以天然林區域為主要活動範圍。

林務局表示，從移動路徑也可發現，除因經過聚落或受地形影響修正路線外，東卯山黑熊明顯逐漸往北移動。而東卯山黑熊呈現「北返」的現象，與文獻指出美洲黑熊的成年公熊在野放後常有的「返家行為」或許有相似性。

5月6日凌晨5時收到最後一筆衛星訊號，此後便再無回傳，東勢林管處隨即搜尋，5月6日整日於現場搜尋頸圈及另外的VHF無線電發報訊號未果，5月7日緊急運送3支方向性更強、更靈敏的VHF天線至現場擴大搜尋，工作人員由北至武界山稜線，南至卓社林道 6 公里處，東至武界部落展開地毯式搜索，5月8日上午切入森林，因地勢陡峭一度受阻，直到5月9日搜尋過程中，發現一處可疑掩埋地點，挖開後確認為東卯山黑熊遺體。

林務局表示，原先大家仍抱持一絲希望，認為黑熊可能身處訊號無法抵達的隱密山溝中，仍於訊號消失位置附近放置誘引劑及紅外線自動相機，期待黑熊出現，沒想到仍遭遇憾事。對此結果，林務局極為遺憾，所有相關工作同仁也極為難過。

因遺體遭掩埋且有明顯外傷，除後送家衛所進行解剖與死因鑑定外，並已報請保七總隊調查，保七總隊第一時間前往事發地點蒐證，也呼籲民眾如有任何線索，撥打保安警察第七總隊第六大隊（049-2775110）通報，或撥打林務局24小時通報專線（0800-000-930）提供線索，因而破獲者將依「取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法」核發獎勵金，最高20萬元。

黑熊 野放

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