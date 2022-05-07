賞櫻意外看到國寶級動物 日本媽媽一張照引逾60萬人按讚
國寶級動物「日本大鯢」竟落入民間！日本1名媽媽最近非常幸運，本月5日下午擬到廣島市原爆圓頂館一帶欣賞櫻花，卻在館前河流見到日本稀有國寶級動物「日本大鯢」，趕緊拍了照片，貼到Twitter後惹來哄動，吸引接逾64萬人讚好。樓主分享意外拍到日本大鯢的照片，惹來網友轟動。
日本大鯢俗稱大山椒魚或娃娃魚，主要棲息在海拔300至700公尺的山間溪流中，集中分布於日本本州島南部，在四國和九州亦曾發現其蹤跡。日本大鯢在日本被列為一級保護動物，數百萬年來幾乎沒有任何進化，被視為「活化石」，最大可以長到1.5米，壽命更可達100歲，但近年因和中國大鯢雜交，令到原生種的日本大鯢數量急減，遭遇保育難題。
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文章授權轉載自《香港01》
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