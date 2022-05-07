幫牠打包綁消防栓棄養 主人字條讓網友轉同情：已盡力

棄養狗隻的主人，最後竟獲網民同情？美國威斯康辛州有女生日前發現1隻棕色狗狗被人綁在區內消防栓上，旁邊有個大背包，狗狗看起來在等主人，女網友陪牠等了1個小時都不見人影，心碎得只能找動物收容機構處理，狗主棄養行為惹來許多人痛罵。

不過，收容所後來隔空發帖向狗主喊話，原來狗主留下字條，解釋自己因身體問題及生活困難等因素要遺棄狗狗，更「懇求」有心人好好照顧牠，收容所也因為各種細節，相信狗主真的很愛狗狗，網友得知內情後，紛紛同情起該名狗主，「主人已經盡力了」。美國有狗狗被主人綁在消防栓上棄養，照片令網友心碎。

威斯康辛州綠灣市（Green Bay）有名女網友在facebook分享，有隻狗狗被人綁在消防栓上，身旁有個大背包和像罐子的物品，看起來像在等主人回來，哀傷樣子令人心碎，急問報警能否迫到主人出來認領。她陪伴狗狗等了1個小時仍未見主人身影，決定聯絡動物收容所。-Advertisement-Skip狗狗的照片在網上瘋傳，有網友以帶情緒辱的言詞罵主人的棄養行為。接收狗狗的動物收容所「Green Bay Campus - Wisconsin Humane Society」也回應事件，稱狗狗現在由他們照顧，「她做得很好」，又借帖文隔空向牠的主人喊話，但當中意外地未強烈譴責狗主棄養行為。

該狗狗是隻5歲11個月大的混種狗女，原來主人留下字條解釋棄養內情，他因為病情及生活困難等問題只好將狗狗遺下，稱已無能力繼續照顧，懇求有心人可以幫狗狗。雖然機構未交代具體內容，但也表示：「我們很抱歉你要和最好的朋友分開，很明顯，你很愛牠」。

那個大背包其實裝滿了狗狗最喜愛的物品，包括玩具、牠愛吃的食物和零食，而且還用一條帶子把牠綁在無法跑到馬路的位置，又刻意將狗狗放到社區的中心位置，方便路人發現，檢查後狗狗的健康狀態良好，相信過去一直有被妥善照顧。組識提醒他們設有提供匿名棄養服務，現時會努力協助寵物重新安置到新家庭，甚至祝願牠的主人一切順利，能好好休養。

網民知道主人棄養的原因，以及狗狗被遺棄時原來考慮了許多細節，態度頓時大變，「沒人知道主人經歷了什麼，很明顯他非常關心狗狗」、「網民不停負評，但都不知道主人面對多大掙扎」。部分責備者的留言將事件看得非黑即白，「主人已經盡力了，每個人在困境中都不得不做困難的選擇，與其急於判斷，不如試試用同情心」，認為主人刻意為狗狗留下很多物品，證明不是惡意棄養，而他選擇把狗放在路中心，現在狗狗也真的引起關注，很可能馬上被領養，「正常被帶去收容所可能不會這麼好運」。

但仍有部分網民炮轟主人做法殘忍和無情，「所以你把狗綁在消防栓希望牠能獲救嗎？為什麼這個主人不能帶她去寵物收容所」、「我只見到一隻可憐的狗被遺棄，以為主人會回來」。

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文章授權轉載自《香港01》

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