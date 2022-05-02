蛇頸龜寶寶一餐吃百隻蝌蚪 動物園養孑孓「備餐」

台北市立動物園去年成功繁殖2隻被列為極度瀕危的羅地島蛇頸龜，今年再接再厲，園方表示，自4月11日以來，已陸續孵化出7隻蛇頸龜寶寶，保育員觀察第2窩目前共有11顆受精卵正在發育，由於龜寶寶食量超大，一窩一餐可吃百隻蝌蚪，為了第2窩即將到來，園方「超前部署」開始養孑孓，讓寶寶們的食材不虞匱乏。

動物園表示，透過與奧地利Turtle Island龜島保育研究中心合作所引進的羅地島蛇頸龜，去年共孵育了2隻龜寶寶。今年初陸續邁入性成熟的個體開始交配產卵，第一窩的受精卵在4月11日開始孵化，總共有7隻小寶寶，牠們破殼後的體重約3.5至3.9公克，重量比去年孵化的2隻個體成長約20%，顯示目前龜媽媽的營養攝取更勝以往。

動物園表示，羅地島蛇頸龜的主要食物為小型水生動物，屬於肉食主義者，照養成龜的食材包括乳鼠、牛肉、雞肉、魚蝦等肉類。但剛出生的龜寶寶卻非常挑嘴，牠們只吃會動的活餌，加上游泳和捕食技巧還不成熟，抓不到小魚和小蝦，所以保育員除了提供果蠅和果蠅的蛆之外，為了讓龜寶寶們也能享有食材多樣性，保育員還到處收集外來種斑腿樹蛙的卵泡養著，以便撈取剛孵化的蝌蚪餵給龜寶寶享用。

動物園表示，別小看龜寶寶的體型只有50元硬幣大，牠們的胃口很好，目前約兩周大的7隻龜寶寶，一次就可以吃掉近百隻的蝌蚪。有鑑於第一窩龜寶寶的大食量，園方眼看著第二窩龜寶寶也即將孵化，大家庭熱鬧歸熱鬧，為了讓龜寶寶們的食材不虞匱乏，保育員已展開超前部署。

動物園表示，特地在育嬰房外的走廊擺了幾桶水養孑孓，因為孑孓的游動速度較緩慢，是最適合龜寶寶練習獵捕技巧的食材。至於是否會有蚊蟲茲生的問題，園方說，以龜寶寶們的食量來判斷，這些孑孓肯定等不到長大成「蚊」的那一天。 蛇頸龜寶寶陸續孵化。圖／動物園提供 去年孵化的兩隻蛇頸龜寶寶長大許多。圖／動物園提供

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