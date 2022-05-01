聽新聞
test
0:00 / 0:00

殘忍！貓咪遭性侵致死棄屍遊樂場 馬國男被捕下場慘了

香港01 / 撰文：布萊恩
示意圖，與本文無關。圖／ingimage
示意圖，與本文無關。圖／ingimage

人神共憤！馬來西亞一名失業的63歲老翁竟然狼性大發，殘忍性侵一隻貓咪致死。他事後被警方拘捕，在庭上承認「不自然性行為（unnatural sex ）」導致貓咪死亡。

綜合外媒報導，該名63歲老翁凱林（Janting Anak Keling）被控於本月16日凌晨4時30分左右，在士姑來皇后花園（Taman Tunku Tun Aminah, Skudai）兒童遊樂場內，與一隻貓咪發生「不自然性行為（unnatural sex ）」，並導致貓咪死亡。

當地法院於周一（4月25日）開庭時，凱林承認犯案，最高可能被判處20年監禁、罰款，甚至鞭刑。

檢控方建議不要讓凱林保釋，但如果批准保釋，認為保釋金應設定在1.5萬令吉（約新台幣10萬元），以及要有一名擔保人，並須到附近警署報到。惟凱林指出自己目前失業，請求法官降低保釋金，兒子可以使擔保人。

法官最終批准凱林以6000令吉（約新台幣4萬元）保釋，5月25日再開庭。

延伸閱讀：

馬國獨居翁強姦鄰居母山羊致死　逃過打藤「人獸交」罪成下場超慘

印度4男竟輪姦1.4米長孟加拉巨蜥　更因一變態行徑全部就擒

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 馬來西亞

相關新聞

海龜天堂驚見死亡網牆 綠蠵龜來不及長大慘遭絞殺

屏東離島小琉球向被譽為海龜天堂，今早卻傳出有一隻綠蠵龜在蛤板灣外約50至100米水域遭漁網纏困頭頸，小琉球海洋志工隊成員...

因應寵物用藥需求 防檢局2日討論引進措施

農委會防檢局今天表示，由於寵物用藥需求成長，預計明天會針對用藥引進措施精進及簡化程序，與中華民國獸醫師公會全國聯合會討論

橘貓早起擺攤太睏「把胡蘿蔔當枕頭」狂睡 買菜還能免費撸貓！

買菜也能撸貓？一名女子逛菜市場，看到某個菜攤上有一隻橘貓枕著胡蘿蔔呼呼大睡，覺得相當可愛把牠拍起來po上網，網友大呼也想去菜攤朝聖。

橘貓睡到四腳朝天摔下椅子 展現美技「優雅完美落地」毫不尷尬

一隻在木椅上睡覺的橘貓以肚皮仰天的姿態呼呼大睡，前腳懸在空中，不知道夢到甚麼突然伸了個懶腰，接著翻身，眼看就要掉下椅子，下一秒他卻秒從甜美睡夢中醒來，四肢完美落地，整個動作一氣呵成。

貓咪愛「折單手」代表什麼意思？貓奴發問卻意外成折手手大會

從貓咪的坐姿就可以看出牠對你的信賴感！有網友在Dcard PO文表示說，貓咪如果折手手就代表牠對環境跟現場的狀況非常放心，但…如果只折一隻手呢？困惑的網友將自己的貓咪折單手的照片PO出來，沒想到引起許多貓奴們共鳴，瞬間變成貓咪折手手大會。

殘忍！貓咪遭性侵致死棄屍遊樂場 馬國男被捕下場慘了

人神共憤！馬來西亞一名失業的63歲老翁竟然狼性大發，殘忍性侵一隻貓咪致死。他事後被警方拘捕，在庭上承認「不自然性行為（unnatural sex ）」導致貓咪死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。