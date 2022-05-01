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殘忍！貓咪遭性侵致死棄屍遊樂場 馬國男被捕下場慘了
人神共憤！馬來西亞一名失業的63歲老翁竟然狼性大發，殘忍性侵一隻貓咪致死。他事後被警方拘捕，在庭上承認「不自然性行為（unnatural sex ）」導致貓咪死亡。
綜合外媒報導，該名63歲老翁凱林（Janting Anak Keling）被控於本月16日凌晨4時30分左右，在士姑來皇后花園（Taman Tunku Tun Aminah, Skudai）兒童遊樂場內，與一隻貓咪發生「不自然性行為（unnatural sex ）」，並導致貓咪死亡。
當地法院於周一（4月25日）開庭時，凱林承認犯案，最高可能被判處20年監禁、罰款，甚至鞭刑。
檢控方建議不要讓凱林保釋，但如果批准保釋，認為保釋金應設定在1.5萬令吉（約新台幣10萬元），以及要有一名擔保人，並須到附近警署報到。惟凱林指出自己目前失業，請求法官降低保釋金，兒子可以使擔保人。
法官最終批准凱林以6000令吉（約新台幣4萬元）保釋，5月25日再開庭。
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文章授權轉載自《香港01》
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