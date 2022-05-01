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英雄狗！比特犬飛撲擊敗竊賊護主 「壓制20分鐘」等警察到

香港01 / 記者李納德／報導
薯仔是隻救援犬，主人大讚牠很懂保護家人。（wjactv新聞截圖）
薯仔是隻救援犬，主人大讚牠很懂保護家人。（wjactv新聞截圖）

「英雄狗！」美國賓夕法尼亞州9歲大、救援回來的比特犬薯仔（Spuds）最近被網友讚爆，早前有賊人強闖家中，牠憑主人反應得知是敵人，撲上去壓制對方足足20分鐘，直至警察趕到將賊人拘捕。主人表示，帶薯仔回家後發現牠很懂保護家人，而賊人見到薯仔時秒變聽話，雖然對薯仔來說保護家人很合理，「對我來說這是愛」。網友看完賊人被捕後的表情，紛紛笑他仍然驚魂未定，讚薯仔是「好孩子」。

9歲比特犬薯仔是隻救援犬（被前主人虐待或遺棄後被安置到新家庭的狗），雖然被救回來，但最近牠反而救了新主人一家。薯仔和家人住在賓夕法尼亞州阿爾圖納（Altoona）第三大道，主人拉克（Leroy Rucker ）受訪稱，上月24日有名陌生男突然敲門，沒過一會就由前門闖入，當時他正和薯仔坐梳化看電視。

拉克大吃一驚，幸好薯仔感覺到賊人「明顯不是爸爸的朋友」，正當他準備上前搏鬥，薯仔也即時撲上去，和家人一起制服賊人。薯仔其後完全壓制住賊人20分鐘，直到警方趕到現場。拉克笑言賊人見到薯仔後馬上聽話，疑因害怕不敢亂來，稱讚牠是家人的守護者。

薯仔和區內鄰居及清潔工都相熟，拉克自己是個清潔工，一周5、6天都和流浪狗打交道，指薯仔跟其他狗隻完全不同，很懂保護家人，「牠懂分好壞」。人類最好的朋友在有需要時變成最好的保護者，對狗來說這保護屋企，「對我來說，這是愛」。

警方表示該名53歲賊人叫伯克（Robert Burke Jr.）被控入室偷竊、非法闖入、襲擊及騷擾等案，原還押監獄，其後他支付了5萬美元保釋候審。不過，警方發布的犯人相引來熱議，「這傢伙看起來還很驚，好孩子」、「賊人還在害怕，看看他的臉」。由於比特犬襲擊人的事件時有發生，有狗主慨嘆「大家都覺得牠們是最糟糕的品種，但牠是你能找到最忠誠的狗狗之一」，但也有留言：「為何警察要20分鐘才趕到，他們住在無車路的山頂嗎？」

延伸閱讀：

無家少年送愛犬入動物收容所　狗狗反應令網民落淚　結局超暖心

狗狗戴保護頸圈防咬傷　爺爺戴粉紅色款同坐　原因感動200萬網民

文章授權轉載自《香港01》

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