他用行動水族缸「遛金魚」爆紅 真實身份曝光：最強手作YouTuber
image source:YouTube／黃小潔Jerry
文／姜雅馨
在疫情期間有寵物陪伴會是一件既幸福又療癒的事！許多民眾都會帶著自家愛犬到公園散步，但是你有看過有人「帶著金魚」出門散步的嗎？近日一張路上「遛金魚」的照片掀起網友熱議，有眼尖網友起底金魚主人身份正是YouTuber「黃小潔Jerry」，製作行動魚缸的過程曝光後也讓觀眾紛紛大讚「實在是超強的！」
▲「黃小潔Jerry」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第181名。
image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/01/29~2022/04/28)
金魚也可以拿來遛？網友見「行動水族缸」全傻眼：玻璃破了怎麼辦
24日有男網友捕捉到路上有1名男子推著白色行動魚缸「遛金魚」的畫面，不僅路人投以好奇的眼光，男網友也分享到臉書《爆廢公社公開版》，驚訝直呼「當你在外面遛金魚，玻璃如果破了怎麼辦？」，貼文一出便吸引近5,000位網友按讚、逾百次轉發分享。
image source:Facebook／《爆廢公社公開版》
有網友看完「遛金魚」的神奇場面後幽默留言「馬上找附近的海產店」、「馬上變成刺身」、「要好好考慮要清蒸還是火烤」、「玻璃破了改用人工呼吸啊～」，也有人議論紛紛，好奇「魚會不會暈車？」、「歸剛欸」、「用錯方法，遛魚是要帶到附近的水池放進去」。
金魚主人被起底是YouTuber黃小潔！親曝製作行動水族缸過程
不過也有許多網友直接認出金魚主人就是YouTuber「黃小潔」，並說明「那不是玻璃...去看他的影片就知道了」，對此黃小潔也在個人頻道開箱自己DIY製作「行動水族缸」的完整過程，同時解釋日本很紅的「手提魚缸」真正目的其實是拿來保持水產新鮮，他也藉此改造出行動水族缸。
不過黃小潔也提醒大家「不是所有魚都可以拿來遛」，像是龍魚個性比較暴躁、敏感，容易在魚缸內亂衝亂撞，經過評估後才選擇使用觀賞魚「金魚」作為這次遛魚企劃的對象，企劃結束後他也將金魚養在家中魚缸。
行動水族缸深受網友好評！尋求專家建議、顧及細節被網大讚：太厲害
網友看完行動水族缸製作過程後紛紛大讚是「最強手作YouTuber」，「雖然恥度超大，但身為魚友覺得超讚的！看到別人都會在外面遛狗遛貓遛兔子，就是沒辦法遛魚，這集做到遛魚已經滿足超過一半的夢想，實在是超強的」、「重點是小潔一直在做一件事，提醒觀影者這是實驗，關注生物福利還是很重要的事，不論任何寵物都該好好對待」、「小潔有詳盡的挑選魚種，還有專家科普就放心了，各方面的細節都有顧及到真是太厲害了」、「超級支持小潔去申請專利！哪天讓每個人都能去遛魚！」。
image source:YouTube／黃小潔Jerry
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