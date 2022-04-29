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五一勞動節 獸醫籲五大準則照顧工作犬

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
新北搜救犬隊集結準備執行任務。圖/新北搜救隊提供
新北搜救犬隊集結準備執行任務。圖/新北搜救隊提供

51勞動節前夕，台灣還有一群「工作犬」背負著神聖任務，每天盡忠職守的協助人類、在不同崗位努力工作，獸醫師謝明穎表示，以「安全舒適的環境、新鮮均衡的飲食、充分運動與陪伴、定期健康檢查、按時預防注射與驅蟲」五星級愛犬守則，給予工作犬的健康照護，就是感謝工作犬最好的勞動節禮物。

謝明穎表示，目前台灣已有軍警犬、搜救犬、緝毒犬、導盲犬、心輔犬等工作犬，；台灣工作犬的相關訓練及軟硬體設置都越重視動物福利，多以正向獎勵的方式幫助工作犬快樂學習，工作犬的五星級愛犬守則，也適合提供給所有飼主，作為日常照顧及陪伴上的模範。

新北搜救犬隊領犬員陳柏村表示，參與搜救犬從幼犬的親和訓練到正式培訓、考取證照的過程。每隻搜救犬飲食更是依照體格、腸胃吸收狀況及當週訓練內容，以高營養成分的乾糧及蔬菜泥調整份量，搭配鮮食或烘乾的肉片作為點心及獎勵零食，依照每一隻搜救犬的飲食需求量身打造。

陳柏村說，搜救犬的培訓是依照犬隻的年齡及身心狀況循序漸進強化，從幼犬到可以投入搜救任務，平均需要三年的時間，每天完成訓練後，領犬員都會為搜救犬檢查骨骼及肌肉的狀態，也藉此幫助犬夥伴們放鬆，每年再進行一次詳細的全身健康檢查，確保搜救犬的身體狀態，足以因應高強度的訓練及任務。

謝明穎表示，一般家犬較難像工作犬有大量的運動與陪伴，不論是否會到野外玩耍或年齡大小，建議飼主為狗狗安排定期健康檢查、預防接種及體內外驅蟲，都是最直接保護狗狗們健康的方法。

搜救犬 健康檢查

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