研究：狗的行為不是由品種決定

羅威那犬和比特犬屬於攻擊性犬種，拉布拉多和黃金獵犬則格外友善，這都是眾所周知的刻板印象。

但根據今天刊登在「科學」（Science）期刊的基因研究涉及2000多隻狗，搭配狗主人給出20萬個答覆的調查，顯示了廣泛假設大部分都是沒有根據的。

不可否認地，許多行為特徵可以遺傳，但品種的現代概念僅對大多數類型行為提供部分預測價值，幾乎跟狗會多麼溫順或者暴躁易怒無關。

麻省理工學院和哈佛大學布洛德研究所（BroadInstitute of MIT and Harvard）脊椎動物基因組學主任卡森（Elinor Karlsson）說：「儘管遺傳在任何一隻狗的個性中都發揮作用，但特定犬種無法有效預測那些特徵。」

她也說：「我們發現黃金獵犬的定義標準是牠的外表特徵，耳朵形狀、毛髮顏色和品質、身形大小，並非牠們友不友善。」

研究第一作者莫里爾（Kathleen Morrill）解釋，了解品種和行為之間的關係，可能是了解導致像是強迫症等人類精神疾病基因的第一步。

研究團隊對2155隻純種狗和雜種狗的DNA進行測序，尋找可以預測行為的常見基因變異，並將這些資料與來自「達爾文方舟」（Darwin's Ark）1萬8385名狗主人的調查數據結合研究。達爾文方舟是一個由主人回報犬類特徵和行為的開源資料庫。

整體來說，品種只能解釋犬類9%的行為差異，而年齡是部分行為特徵的較佳預測指標。

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