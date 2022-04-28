濫伐濫墾破壞棲地 兩成爬蟲類恐滅絕

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
研究指出，目前有21% 的爬蟲類面臨滅絕的威脅，約1800 個不同的物種，尤其是海龜與鱷魚。（Photo on PxHere under C.C. License）
研究指出，目前有21% 的爬蟲類面臨滅絕的威脅，約1800 個不同的物種，尤其是海龜與鱷魚。（Photo on PxHere under C.C. License）

「超過五分之一的爬蟲類面臨滅絕威脅！」一個耗時15年、對全球超過1萬多種物種的研究指出，迄今為止，已有31種爬蟲類物種滅絕，肇因於棲息地的破壞與氣候變遷。科學家們指出，其中鱷魚和海龜的狀況特別危急，呼籲國際應緊急進行設立保護區等措施。

棲地破壞是主因

BBC》報導，一個發表在《自然》雜誌，針對全球超過1萬種哺乳類、鳥類與爬蟲類等不同物種的研究，曾因缺乏資金的奧援，所以耗時15年才完成。研究指出，目前有21% 的爬蟲類面臨滅絕的威脅，約分屬1800 個不同的物種。

研究顯示，爬蟲類在世界各地都受到威脅，特別是在東南亞、西非與加勒比海等地區，其中生存於森林的爬蟲類比沙漠和草原的同類面臨更大的生存風險。研究進一步指出，農田擴張、濫伐濫墾破壞了爬蟲類的棲息地，導致它們的生存危機。

鱷魚、海龜遭獵捕

其中，鱷魚和海龜還額外面臨狩獵的威脅，使得超過一半的鱷魚和近三分之二的海龜都有滅絕的風險。科學家呼籲，國際若能加強宣傳這些「壯觀物種」面臨的困境或設立生態保護區等，可幫助減緩如紅海龜和食魚鱷魚等物種的滅絕速度。

國際自然組織 NatureServe 的研究員布魯斯說，爬蟲類的處境常常受到忽略，因為「對許多人來說，爬蟲類並不吸引人，大多數人更關注毛茸茸或一身華羽的哺乳類或鳥類。」美國天普大學教授赫奇斯說，其實爬蟲類對人類有許多益處，它們有助於控制害蟲、囓齒動物的族群數量。

衛報》報導，聯合國針對物種滅絕的狀況，已頒布了「生物多樣性公約」（CBD），相關措施包括減輕塑膠汙染、減少6成的農藥使用，也不再補貼「對環境有害」的國家政府，取消原本每年5千億美金的補助，盼能保護世界上至少 30% 的海洋和陸地，將當前的物種滅絕率降低 90%。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

上海封城防疫 重創全球市場信心

全球國防開銷破記錄 總支出達2兆美元

上廁所掉進鱷魚池 他慘遭5條鱷魚咬成重傷

彈力繩與預防注射 血友病患多元照護

相關新聞

二哈突把整顆貓頭咬下去！虎斑喵慌了「手腳並用」終於重見光明

老娘不發威，你當我塑膠？日本一名飼主養了哈士奇和虎斑貓，某天牠們越玩越激動，狗狗竟大口把貓頭咬下去，乍看就像是被吃掉一樣。喵星人趕緊手腳並用把狗狗的嘴踢開，這才得以重見光明。

熱像儀偵測到沒戴口罩！竟是「人臉柴犬」被拍下 千人笑翻：防疫破狗

近日本土疫情升溫，28日首度出現破萬病例，防疫一刻都不能鬆懈。日前有張爆笑的圖在網路上瘋傳，有些公共場所會設立自動量體溫偵測機，台灣某場所的體溫偵測機竟秀出「未配戴口罩」的截圖，仔細一看竟是一隻柴犬，讓不少網友哭笑不得。

拉拉吃掉鑽戒人妻崩潰 她金屬探測器守候大便4天終於挖到了

狗狗也懂得欣賞鑽戒？一名人妻某天發現放在床頭櫃的鑽戒不見了，原本擔心是自己搞丟，但後來轉而懷疑是狗狗幹的好事。到了獸醫院照X光發現鑽戒就在肚子裡，最後等了4天才在愛犬的便便中拿回戒指。

飼主手賤想偷襲汪星人 「青眼殭屍狗」秒回頭張嘴爆咬嚇到閃尿..結局笑翻

有時候想摸毛小孩，可不要用會嚇到牠們的方式。最近一則短片在網路上瘋傳，一名男網友慢慢伸出手想要摸背對他的汪星人，結果狗狗好像被他的行為嚇到，感知到後面有危險立刻轉過頭來憤怒大吼，模樣像極了「殭屍狗」。

濫伐濫墾破壞棲地 兩成爬蟲類恐滅絕

「超過五分之一的爬蟲類面臨滅絕威脅！」一個耗時15年、對全球超過1萬多種物種的研究指出，迄今為止，已有31種爬蟲類物種滅絕，肇因於棲息地的破壞與氣候變遷。科學家們指出，其中鱷魚和海龜的狀況特別危急，呼籲國際應緊急進行設立保護區等措施。

捨不得一起流浪…少年到收容所棄養愛犬結局逆轉「重獲新生」

美國一名身分不詳的17歲少年，某日跑進密西西比(Mississippi)州一處動物收容所，稱自己流離失所沒辦法再飼養狗狗賈達(Jada)，於是填了棄養表格，留下狗狗和一袋狗糧就這麼消失。警方最後靠著微弱線索，找到這名少年，並且讓他和賈達再次團聚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。