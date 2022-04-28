濫伐濫墾破壞棲地 兩成爬蟲類恐滅絕

「超過五分之一的爬蟲類面臨滅絕威脅！」一個耗時15年、對全球超過1萬多種物種的研究指出，迄今為止，已有31種爬蟲類物種滅絕，肇因於棲息地的破壞與氣候變遷。科學家們指出，其中鱷魚和海龜的狀況特別危急，呼籲國際應緊急進行設立保護區等措施。

棲地破壞是主因

《BBC》報導，一個發表在《自然》雜誌，針對全球超過1萬種哺乳類、鳥類與爬蟲類等不同物種的研究，曾因缺乏資金的奧援，所以耗時15年才完成。研究指出，目前有21% 的爬蟲類面臨滅絕的威脅，約分屬1800 個不同的物種。

研究顯示，爬蟲類在世界各地都受到威脅，特別是在東南亞、西非與加勒比海等地區，其中生存於森林的爬蟲類比沙漠和草原的同類面臨更大的生存風險。研究進一步指出，農田擴張、濫伐濫墾破壞了爬蟲類的棲息地，導致它們的生存危機。

鱷魚、海龜遭獵捕

其中，鱷魚和海龜還額外面臨狩獵的威脅，使得超過一半的鱷魚和近三分之二的海龜都有滅絕的風險。科學家呼籲，國際若能加強宣傳這些「壯觀物種」面臨的困境或設立生態保護區等，可幫助減緩如紅海龜和食魚鱷魚等物種的滅絕速度。

國際自然組織 NatureServe 的研究員布魯斯說，爬蟲類的處境常常受到忽略，因為「對許多人來說，爬蟲類並不吸引人，大多數人更關注毛茸茸或一身華羽的哺乳類或鳥類。」美國天普大學教授赫奇斯說，其實爬蟲類對人類有許多益處，它們有助於控制害蟲、囓齒動物的族群數量。

《衛報》報導，聯合國針對物種滅絕的狀況，已頒布了「生物多樣性公約」（CBD），相關措施包括減輕塑膠汙染、減少6成的農藥使用，也不再補貼「對環境有害」的國家政府，取消原本每年5千億美金的補助，盼能保護世界上至少 30% 的海洋和陸地，將當前的物種滅絕率降低 90%。

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