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【動物冷知識】只能靠「嘴」享受美食就太遜了！這些動物用腳踩就知「好不好吃」

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？蝴蝶居然是「行走的美食家」！？

今天我們一起來看看動物的味覺冷知識吧！




蝴蝶頭上的觸角與口部也有味蕾，但大多還是集中在腳上。




蒼蠅是雜食性昆蟲，幾乎什麼都吃。身上沾滿食物碎屑，容易導致體重增加而影響飛行，所以他們也需要時常清潔身體，確保飛行效率。




章魚的每一隻觸手都可以不透過腦袋，自行獨立運作。他們的觸手可以自主地搜索角落和縫隙，用吸盤品嚐裡面的東西，並迅速捕捉螃蟹、小蝦和小魚等獵物，同時丟棄無法食用的東西，無需仔細觀察。


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