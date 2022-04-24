毛宇宙來啦！3大喵星人界的國際IG網紅 奴才們還不追起來
image source：翻攝自IG／＠smoothiethecat、＠waffles_the_cat、＠hosico_cat
文/徐暘甯
你也臣服在喵星人的腳下嗎？近年來越來越多人心甘情願地成為貓奴才，為傲嬌主子們把屎把尿也無怨無悔，只要主子偶而回眸一看，或是伸出小掌踏踏兩下，就能讓奴才備感幸福，彷彿得到被皇上欽點翻牌的榮寵！
網路上甚至出現許多喵星人網紅，追蹤數動輒超過上百萬，比人還要紅，今天《網路溫度計》就要介紹3位「毛宇宙」裡的國際網紅，一起來看看吧！
毛宇宙女神級網美：Smoothie the Cat
Smoothie在IG上的追蹤數超過230萬，是個擁有藍勾勾的超級巨星，它那雙透出藍色、憂鬱靈動的大眼睛，以及柔順飄逸的毛髮，每個動作、每次回眸都像在拍時尚海報。除了有女神級的美貌，Smoothie也是個活潑好動的喵星人，可愛模樣超圈粉，奴才們還不趕快追蹤起來！
富比世最具影響力寵物：Waffles
超軟萌的蘇格蘭摺耳貓Waffles來頭可不小，它曾被美國知名雜誌《富比世》選為當年最具影響力的寵物前10名，IG粉絲數也不容小覷。水汪汪的大圓眼加上呆萌無辜的表情，還時常換上各式各樣的百變造型，不管是蜘蛛人、聖誕樹，還是《魷魚遊戲》的運動服通通都能駕馭，真的有夠卡哇依。
毛宇宙軟爛小肥宅：Hosico Cat
「先讓我躺一下」這句話根本是為Hosico量身打造的！這位IG追蹤數逼近2百萬的喵星人，肥肥小身軀搭配憨厚老實臉，還有經常「路倒」的樣子，讓網友笑說Hosico根本是「毛宇宙中的躺平族」，躺著、坐著、趴著都超古錐，讓人不愛它都不行，好像成為躺在它身旁的貓奴才啊！
延伸閱讀
✎ 世上最可愛療癒存在！十大「貓咪YouTuber」帶來滿滿溫暖
✎ 貓界五條悟！喵星人神還原《咒術迴戰》角色 網友原地融化：我的心被電到了
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧
提供題目►https://pse.is/JW2G2
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言