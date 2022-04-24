快訊

疫情竄飆 陳時中：估最高點為單日確診4.5萬人、今有1.5萬藥物到貨

民進黨選對會拍板縣市長候選人 台中徵召蔡其昌、雲林徵召劉建國

毛宇宙來啦！3大喵星人界的國際IG網紅 奴才們還不追起來

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：翻攝自IG／＠smoothiethecat＠waffles_the_cat＠hosico_cat

文/徐暘甯

你也臣服在喵星人的腳下嗎？近年來越來越多人心甘情願地成為貓奴才，為傲嬌主子們把屎把尿也無怨無悔，只要主子偶而回眸一看，或是伸出小掌踏踏兩下，就能讓奴才備感幸福，彷彿得到被皇上欽點翻牌的榮寵！

網路上甚至出現許多喵星人網紅，追蹤數動輒超過上百萬，比人還要紅，今天《網路溫度計》就要介紹3位「毛宇宙」裡的國際網紅，一起來看看吧！

毛宇宙女神級網美：Smoothie the Cat

IG傳送門

Smoothie在IG上的追蹤數超過230萬，是個擁有藍勾勾的超級巨星，它那雙透出藍色、憂鬱靈動的大眼睛，以及柔順飄逸的毛髮，每個動作、每次回眸都像在拍時尚海報。除了有女神級的美貌，Smoothie也是個活潑好動的喵星人，可愛模樣超圈粉，奴才們還不趕快追蹤起來！




富比世最具影響力寵物：Waffles

IG傳送門

超軟萌的蘇格蘭摺耳貓Waffles來頭可不小，它曾被美國知名雜誌《富比世》選為當年最具影響力的寵物前10名，IG粉絲數也不容小覷。水汪汪的大圓眼加上呆萌無辜的表情，還時常換上各式各樣的百變造型，不管是蜘蛛人、聖誕樹，還是《魷魚遊戲》的運動服通通都能駕馭，真的有夠卡哇依。



毛宇宙軟爛小肥宅：Hosico Cat

IG傳送門

「先讓我躺一下」這句話根本是為Hosico量身打造的！這位IG追蹤數逼近2百萬的喵星人，肥肥小身軀搭配憨厚老實臉，還有經常「路倒」的樣子，讓網友笑說Hosico根本是「毛宇宙中的躺平族」，躺著、坐著、趴著都超古錐，讓人不愛它都不行，好像成為躺在它身旁的貓奴才啊！



延伸閱讀

世上最可愛療癒存在！十大「貓咪YouTuber」帶來滿滿溫暖

貓界五條悟！喵星人神還原《咒術迴戰》角色　網友原地融化：我的心被電到了

「222貓之日」是什麼？今年更是難得「超級貓之日」　快曬照慶祝對喵喵的愛


跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



Instagram 喵星人 網紅

延伸閱讀

想剪短髮又怕後悔？臉部比例是關鍵！用這3點看出你是不適合剪短

「小廢包富翁」！地表最強網紅Chiara Ferragni迷你包背不完 每款造型都寫了時髦兩個字

兩週就從70→61公斤 韓網紅傳授怎麼吃讓胃變小

亞馬遜新職缺曝動向 將投入結合擴增實境、混合實境的元宇宙佈局

相關新聞

傻橘貓「隔螢幕搔癢」始終抓不到癢處 嘗試4次沒成功尷尬舔爪爪

時常可見貓咪用後腳幫頭頸抓癢，對於肢體柔軟的喵星人來說毫無困難。但這隻貓貓雖然用這個動作抓癢，卻怎樣都搔不到癢處，到底怎麼回事？

毛宇宙來啦！3大喵星人界的國際IG網紅 奴才們還不追起來

你也臣服在喵星人的腳下嗎？近年來越來越多人心甘情願地成為貓奴才，為傲嬌主子們把屎把尿也無怨無悔，只要主子偶而回眸一看，或是伸出小掌踏踏兩下，就能讓奴才備感幸福，彷彿得到被皇上欽點翻牌的榮寵！

愛玩虎斑「被馬桶吞沒」橘貓嚇瘋用手狂抓救援：弟弟被吃掉啦！

兩隻貓咪在浴室玩馬桶，其中一隻爬進馬桶裡蓋子自動蓋上，牠的同伴以為「馬桶吃人了」，嚇得手足無措，急著要救出同伴也沒能成功。事後飼主解圍，牠竟不怕死地還想自己進到「異世界」去冒險。

狗狗也有脾氣！大黃汪氣噗噗坐窗前「怎叫都不回頭」網笑：拿雞腿才哄得動

狗狗個性熱情，多半主人呼喚就會立即回應，但汪星人也有耍脾氣的時候，一隻大黃狗不知什麼原因被惹毛了，牠賭氣地待在窗前死也不回頭，對於主人的叫喊充耳不聞。

英短父子重逢卻大吵！叛逆兒「齜牙恫嚇」老爸怒斥：你什麼態度！

日本一名網友養了一隻蘇格蘭摺耳貓和英國短毛貓的1歲的混種貓「搗蛋丸」（むちゃまる），日前他帶搗蛋丸到寵物店和牠的親生父親相見歡，卻發生戲劇化的一幕。

壽山動物園首場演奏 小六女童為牠們拉小提琴

高雄壽山動物園力拚9月底完工開園，園區原本應該是充滿施工聲不斷，傳出優雅樂聲。原來是就讀博愛國小六年級的王姓女童自願到動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。