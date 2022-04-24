毛宇宙來啦！3大喵星人界的國際IG網紅 奴才們還不追起來

image source：翻攝自IG／＠smoothiethecat、＠waffles_the_cat、＠hosico_cat

文/徐暘甯

你也臣服在喵星人的腳下嗎？近年來越來越多人心甘情願地成為貓奴才，為傲嬌主子們把屎把尿也無怨無悔，只要主子偶而回眸一看，或是伸出小掌踏踏兩下，就能讓奴才備感幸福，彷彿得到被皇上欽點翻牌的榮寵！

網路上甚至出現許多喵星人網紅，追蹤數動輒超過上百萬，比人還要紅，今天《網路溫度計》就要介紹3位「毛宇宙」裡的國際網紅，一起來看看吧！

毛宇宙女神級網美：Smoothie the Cat

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Smoothie在IG上的追蹤數超過230萬，是個擁有藍勾勾的超級巨星，它那雙透出藍色、憂鬱靈動的大眼睛，以及柔順飄逸的毛髮，每個動作、每次回眸都像在拍時尚海報。除了有女神級的美貌，Smoothie也是個活潑好動的喵星人，可愛模樣超圈粉，奴才們還不趕快追蹤起來！













富比世最具影響力寵物：Waffles

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超軟萌的蘇格蘭摺耳貓Waffles來頭可不小，它曾被美國知名雜誌《富比世》選為當年最具影響力的寵物前10名，IG粉絲數也不容小覷。水汪汪的大圓眼加上呆萌無辜的表情，還時常換上各式各樣的百變造型，不管是蜘蛛人、聖誕樹，還是《魷魚遊戲》的運動服通通都能駕馭，真的有夠卡哇依。









毛宇宙軟爛小肥宅：Hosico Cat

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「先讓我躺一下」這句話根本是為Hosico量身打造的！這位IG追蹤數逼近2百萬的喵星人，肥肥小身軀搭配憨厚老實臉，還有經常「路倒」的樣子，讓網友笑說Hosico根本是「毛宇宙中的躺平族」，躺著、坐著、趴著都超古錐，讓人不愛它都不行，好像成為躺在它身旁的貓奴才啊！













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