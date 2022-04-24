墾丁珊瑚產卵大爆發 粉紅泡泡如天女散花

貓總是想窩哪就窩哪，當你已經累了一整天，脫下衣服後打算洗衣時，卻看見一隻貓好整以暇地躺在洗衣籃，這一幕彷彿是每個貓奴經常看見的景象，只見虎斑貓看了一眼鏡頭，撒嬌地喵了一聲，一臉疑惑「這裡不能躺嗎」，犯規性地賣萌，結果飼主不吃這一套，下一秒，貓咪就遭受到髒衣服的洗禮。

2022-04-24 09:04