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墾丁珊瑚產卵大爆發 粉紅泡泡如天女散花

中央社 / 屏東縣24日電

墾丁珊瑚產卵進入大爆發高峰期，粉色珊瑚卵釋出後，如天女散花般布滿海域。

墾丁國家公園管理處與國立海洋生物博物館，在22日與23日晚間，接連到跳石、南灣等海域進行珊瑚生態監測並進行水下直播，與民眾分享，珊瑚產卵大自然的生態奇觀。

墾丁國家公園管理副處長許書國向中央社記者表示，昨天與國立海洋生物博物館學者到跳石海域記錄珊瑚產卵，約在晚間10時許，抱卵待放的珊瑚一同釋出，昨晚進入「大爆發」產卵量。

許書國說，昨晚下水發現，主要珊瑚軸孔、菊孔、星孔等屬性的珊瑚都有大量釋卵的現象，數量與往年相當。

珊瑚 墾丁 國家公園

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