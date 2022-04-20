【動物冷知識】連PUMA剪影都是牠 世界上名字最多的動物是…？

哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？真的有海星叫做派大星呢！！只是現實世界的派大星與卡通中的形象天差地遠…
今天我們一起來看看動物名字的冷知識吧！
不過這個派大星跟卡通上的形象有點落差。
派大星屬於「背板海星」，他有七條細長的腕，體盤非常小，整個身體除了骨板幾乎沒有肉，與卡通派大星圓潤的形象剛好是兩個極端。
美洲獅是西半球大型野生陸棲哺乳動物中分布範圍最廣的貓科動物，我們熟知的運動品牌PUMA，也是美洲獅的其中一個名稱唷！
該物種最長可以達到30公分，
與一般台灣鄉民的香蕉差不多長呢（？？
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有些民眾在預定餐廳時，會在備註欄打上「特殊需求」。近日就有一名寵物友善餐廳的老闆，在確認客人定位資訊時，看見對方在備註欄寫著「要吸很多貓」，便順手滿足他們的心願。此舉也讓其他網友笑說「又是一群犯重度毒癮的！」
毛小孩散步不想回家的時候，總是會使出渾身解數。日前一段短片在網路上瘋傳，一隻黃金獵犬到公園玩得很開心，但時間差不多到了要回家，當飼主喊牠回家時卻充耳不聞，跑到不認識陌生人腳邊趴好趴滿，假裝是別人的寵物想繼續待在公園，讓飼主好氣又好笑。
史上最塞奶！國外一隻英國短毛貓超級愛撒嬌，飼主時常在社群平台抖音上分享她們的甜蜜日常。這天飼主「馬龍」（Leah Malone）用鏡頭直擊了小貓咪的「撒嬌攻勢」，不只一次次爬上主人肩膀，滿滿都是愛的深情眼神更是融化大批網友，吸引超過上百萬人點讚。
想必貓奴都有種深刻的體會，家裡的貓毛似乎怎麼清都清不完。不過有飼主炫耀自家的「家政貓」，竟然會站起來拿著滾輪認真打掃，彷彿在說「自己的貓毛自己黏」，讓其他貓奴超羨慕。
有時候太久沒帶毛小孩出去晃晃，都可以看到牠們玩瘋的樣子。一名飼主分享家中兩隻柴犬的可愛影片，柴犬姐妹久違的到山裡去玩，兩隻柴犬可能是太久沒接觸大自然，跑到草皮上的時候開始玩起滑草遊戲，模樣相當治癒。
這麼軟Q的軟骨功你看過嗎？網友在臉書瘋傳一段影片，有隻倉鼠鑽進狹窄的玻璃瓶口看似回不了頭，幾秒後卻奇蹟般地迴轉順利從原瓶口出來。不過有愛鼠人士看不下去，認為這樣的行為可能會害死牠們。
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