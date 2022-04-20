【動物冷知識】連PUMA剪影都是牠 世界上名字最多的動物是…？

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？真的有海星叫做派大星呢！！只是現實世界的派大星與卡通中的形象天差地遠…

今天我們一起來看看動物名字的冷知識吧！

不過這個派大星跟卡通上的形象有點落差。

派大星屬於「背板海星」，他有七條細長的腕，體盤非常小，整個身體除了骨板幾乎沒有肉，與卡通派大星圓潤的形象剛好是兩個極端。

美洲獅是西半球大型野生陸棲哺乳動物中分布範圍最廣的貓科動物，我們熟知的運動品牌PUMA，也是美洲獅的其中一個名稱唷！

該物種最長可以達到30公分， 與一般台灣鄉民的香蕉差不多長呢（？？

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