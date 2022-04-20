聽新聞
test
0:00 / 0:00

頑皮世界斥3千萬 南市首家野生動物救傷中心成立

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
一行人參觀獸醫師們正為豬尾猴健康檢查情形。記者謝進盛／攝影
一行人參觀獸醫師們正為豬尾猴健康檢查情形。記者謝進盛／攝影

台南市頑皮世界野生動物園，投入逾3千萬元成立南市首家野生動物救傷中心，今舉辦揭牌儀式，市長黃偉哲出席，肯定業者公益推動野生動物保育貢獻。

黃偉哲表示，野生動物救傷工作需要投入大量人力與經費，政府每年投入野生動物救傷成本，平均每隻約2至3萬元，成本相當高，且需醫療及收容安置場所支援，救傷又屬非營利性質工作，願意投入民間機構相當少，頑皮世界野生動物園願意配合政府成立野生動物救傷中心，實屬難得。

他說，南市府已向中央爭取預算20萬元，獎勵民間團體對推動野生動物保育貢獻，希望公私協力合作。

頑皮世界總經理張維銘表示，園區耗資數千萬（3000萬元）打造動物醫院，除負責治療園區動物，也接受市府委託協助救治因自然環境變遷或人為開發造成傷害野生動物。

揭牌儀式後，一行人參觀獸醫師們正為豬尾猴健康檢查。園方說，近年配合市府救傷物種有10餘隻，多以台灣原生物種為主，如麝香貓、長鬃山羊、穿山甲、山羌等。

農業局長李建裕表示，台南市每年野生動物救傷數量約2290隻，主要物種為鳥類、哺乳類、爬蟲類、兩棲類，鳥類約佔93%、哺乳類約佔5%、爬蟲類及兩棲類佔2%，大部份為本土野生物種或過境候鳥，少數為人為飼養逃逸物種。

李建裕補充說，全國野生動物救傷醫療與收容單位，公立有5家(台北市立動物園、台大獸醫院、特有生物中心、成大海洋生物及鯨豚研究中心及屏東科技大學、海洋生物博物館)，私立有8家(台灣猛禽研究會救傷站、金門縣野生動物救援暨保育協會、桃園市野鳥學會非營利動物醫院、六福村野生動物園、台中市野生動物保育學會、台南市野鳥學會、頑皮世界動物園、野灣野生動物保育協會)，全國救傷醫療及收容量能明顯不足，南市野生動物救傷中心，僅配合南市府執行野生動物救傷醫療與收容工作，未對外開放。

頑皮世界野生動物園投入3千萬，成立 南市首家野生動物救傷中心。記者謝進盛／攝影
頑皮世界野生動物園投入3千萬，成立 南市首家野生動物救傷中心。記者謝進盛／攝影

動物園 獸醫師 台南

延伸閱讀

Fun暑假到頑皮世界 兩人同行優惠799元到八月底

北市動物園水豚君生2寶 產後不顧鄰居友情帶著寶寶跑

超萌！被融化了 頑皮世界為動物客製化年菜

台南頑皮世界動物園 耳廓狐媽媽添3寶

相關新聞

客人備註「要吸很多貓」老闆留這桌給他 網笑：這毒癮很大喔

有些民眾在預定餐廳時，會在備註欄打上「特殊需求」。近日就有一名寵物友善餐廳的老闆，在確認客人定位資訊時，看見對方在備註欄寫著「要吸很多貓」，便順手滿足他們的心願。此舉也讓其他網友笑說「又是一群犯重度毒癮的！」

阿金想繼續玩不甩媽呼喊 「秒趴路人腳邊」裝別人家的狗還亂入跟著做瑜珈

毛小孩散步不想回家的時候，總是會使出渾身解數。日前一段短片在網路上瘋傳，一隻黃金獵犬到公園玩得很開心，但時間差不多到了要回家，當飼主喊牠回家時卻充耳不聞，跑到不認識陌生人腳邊趴好趴滿，假裝是別人的寵物想繼續待在公園，讓飼主好氣又好笑。

灰貓主動爬媽媽肩上「塞奶討親親」 黏TT眼神全是愛百萬人暈爆：戀愛了

史上最塞奶！國外一隻英國短毛貓超級愛撒嬌，飼主時常在社群平台抖音上分享她們的甜蜜日常。這天飼主「馬龍」（Leah Malone）用鏡頭直擊了小貓咪的「撒嬌攻勢」，不只一次次爬上主人肩膀，滿滿都是愛的深情眼神更是融化大批網友，吸引超過上百萬人點讚。

家政貓拿滾輪「自己的毛自己黏」 網敲碗預約：鐘點費多少罐罐？

想必貓奴都有種深刻的體會，家裡的貓毛似乎怎麼清都清不完。不過有飼主炫耀自家的「家政貓」，竟然會站起來拿著滾輪認真打掃，彷彿在說「自己的貓毛自己黏」，讓其他貓奴超羨慕。

久違爬山放風 柴犬妹妹「大字型躺地爽滑草」姐姐秒跟上嗨到翻肚

有時候太久沒帶毛小孩出去晃晃，都可以看到牠們玩瘋的樣子。一名飼主分享家中兩隻柴犬的可愛影片，柴犬姐妹久違的到山裡去玩，兩隻柴犬可能是太久沒接觸大自然，跑到草皮上的時候開始玩起滑草遊戲，模樣相當治癒。

鼠鼠鑽狹窄玻璃瓶靠迴轉神技脫困 網看傻痛斥：會害死牠們！

這麼軟Q的軟骨功你看過嗎？網友在臉書瘋傳一段影片，有隻倉鼠鑽進狹窄的玻璃瓶口看似回不了頭，幾秒後卻奇蹟般地迴轉順利從原瓶口出來。不過有愛鼠人士看不下去，認為這樣的行為可能會害死牠們。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。