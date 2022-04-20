頑皮世界斥3千萬 南市首家野生動物救傷中心成立

毛小孩散步不想回家的時候，總是會使出渾身解數。日前一段短片在網路上瘋傳，一隻黃金獵犬到公園玩得很開心，但時間差不多到了要回家，當飼主喊牠回家時卻充耳不聞，跑到不認識陌生人腳邊趴好趴滿，假裝是別人的寵物想繼續待在公園，讓飼主好氣又好笑。

2022-04-20 17:11