頑皮世界斥3千萬 南市首家野生動物救傷中心成立
台南市頑皮世界野生動物園，投入逾3千萬元成立南市首家野生動物救傷中心，今舉辦揭牌儀式，市長黃偉哲出席，肯定業者公益推動野生動物保育貢獻。
黃偉哲表示，野生動物救傷工作需要投入大量人力與經費，政府每年投入野生動物救傷成本，平均每隻約2至3萬元，成本相當高，且需醫療及收容安置場所支援，救傷又屬非營利性質工作，願意投入民間機構相當少，頑皮世界野生動物園願意配合政府成立野生動物救傷中心，實屬難得。
他說，南市府已向中央爭取預算20萬元，獎勵民間團體對推動野生動物保育貢獻，希望公私協力合作。
頑皮世界總經理張維銘表示，園區耗資數千萬（3000萬元）打造動物醫院，除負責治療園區動物，也接受市府委託協助救治因自然環境變遷或人為開發造成傷害野生動物。
揭牌儀式後，一行人參觀獸醫師們正為豬尾猴健康檢查。園方說，近年配合市府救傷物種有10餘隻，多以台灣原生物種為主，如麝香貓、長鬃山羊、穿山甲、山羌等。
農業局長李建裕表示，台南市每年野生動物救傷數量約2290隻，主要物種為鳥類、哺乳類、爬蟲類、兩棲類，鳥類約佔93%、哺乳類約佔5%、爬蟲類及兩棲類佔2%，大部份為本土野生物種或過境候鳥，少數為人為飼養逃逸物種。
李建裕補充說，全國野生動物救傷醫療與收容單位，公立有5家(台北市立動物園、台大獸醫院、特有生物中心、成大海洋生物及鯨豚研究中心及屏東科技大學、海洋生物博物館)，私立有8家(台灣猛禽研究會救傷站、金門縣野生動物救援暨保育協會、桃園市野鳥學會非營利動物醫院、六福村野生動物園、台中市野生動物保育學會、台南市野鳥學會、頑皮世界動物園、野灣野生動物保育協會)，全國救傷醫療及收容量能明顯不足，南市野生動物救傷中心，僅配合南市府執行野生動物救傷醫療與收容工作，未對外開放。
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言