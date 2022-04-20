石虎龍鳳胎待田裡不見母 苗縣今年首度發現落單幼獸

一對「龍鳳胎」石虎寶寶上周出現在苗栗縣一處田裡，發現者帶回家後通報縣府。小石虎健康良好，被送回原處等媽媽現身，但連2晚都不見母獸返回，只好送交安置。這是縣內今年首度發現石虎幼獸在野外「落單」案例，將等小石虎成長後野放。

苗栗縣政府農業處指出，這兩隻小石虎出生1個月，尚未離乳，16日在後龍鎮中和里被人發現，民眾帶離現場後通報縣府。

由於獸醫師檢查發現小石虎狀況良好，研判只是石虎母親只是暫時離開，工作人員於是盡快把牠們送回原處等待媽媽帶回，並留守附近待命。可惜的是，石虎媽媽最後還是沒回來，因此2隻小石虎轉送農委會特有生物研究保育中心安置照顧，等小石虎可獨立生活後再野放。

農業處自生態生態保育科指出，現在已進入春季，又進入野生動物的繁殖季節，最近民眾 發現幼鳥、幼獸的通報案例也開始增加，但一些情況建議先觀察，請發現民眾不必急著移動牠們。例如發現小石虎，應先判斷有無立即危險（是否在馬路邊、附近有無犬隻等懷情況 ）。

如現場是安全環境，母石虎可能只是暫時離開覓食，過一陣子就會回來，這時請勿驚動或移動小石虎，尤其避免觸碰牠以免留下味道。可在遠距離觀察並即時通報縣府農業處，在縣府人員抵達現場前，協助確保沒有犬隻、閒雜人等或車輛等威脅靠近小石虎，縣府會請研究人員到現場駐守並架設相機監測，盡可能幫助小石虎回到媽媽身邊。

農業處表示，除石虎以外，其他幼獸、幼鳥也是如此，大多情況只是媽媽暫離現場，其實並不需要人為介入，讓牠們回到母親身邊才是最好方式，民眾的熱血與愛心加上正確觀念，對野生動物將有更大幫助。

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