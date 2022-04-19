農舍藏16顆神秘蛋擔心是眼鏡蛇 7個月孵化後真面目現身

印度一名村民在自家農舍發現16顆不知什麼物種的蛋，因正逢印度眼鏡蛇繁殖季節，立即聯繫專家帶回處理，近日終於孵化，真面目竟是體長可達2公尺的孟加拉巨蜥。

根據《新印度特快報》報導，去年9月時，印度奧里薩邦科達爾縣一位村民在自家農舍發現了一窩不明物種的蛋，共有16顆，當時正逢印度眼鏡蛇繁殖孵化的季節，擔心是眼鏡蛇卵，趕忙連絡蛇類求助熱線，由專家馬利克帶回處理。

據報導，4月到7月是印度眼鏡蛇的繁殖季節，孵化期需要48到69天。馬利克表示，正常情況下，眼鏡蛇的蛋最遲會在9月孵化，研判這16顆蛋不是眼鏡蛇，但也不清楚是屬於哪個物種，於是決定帶回家進行人工孵化，並交由14歲的兒子照顧。

經過數月，這批蛋仍沒有動靜，馬利克利用照明觀察到蛋內有血管及胚胎，今年3月時，再對蛋進行燭光檢查，發現胚胎已發育成形，並從頭部觀察推測出這批蛋應該是巨蜥卵。

經過223天的人工孵化，第一隻巨蜥寶寶終於在4月12日孵化，接下來3天，其餘的15顆蛋也陸續孵化。馬利克表示，這批蛋屬於孟加拉巨蜥，目前16隻巨蜥已在森林部門人員協助下，安全地野放至棲息地。

根據《維基百科》，孟加拉巨蜥體長達75公分，尾巴長約1公尺，多數分佈在孟加拉、印度及斯里蘭卡，主要在潮濕季節繁殖，孵化期約為5個月。

孟加拉巨蜥。示意圖／ingimage

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