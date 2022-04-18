馬來貘「貘樹」5月相親 先搬家與「Putri」當鄰居

台北市立動物園近期替住在熱帶雨林區的馬來貘「貘樹」搬家，動物園表示，「貘樹」在3月中旬移居保育研究中心，是為了與來自新加坡動物園的「Putri」相親，由於馬來貘適合配對的季節約在5月，照養團隊計畫先讓這兩個體在3月成為同住保育研究中心的鄰居，建立良好的第一印象，盼能相親成功，未來能增添珍貴的馬來貘寶寶。

動物園表示，今年7歲的小鮮肉「貘樹」是在園內誕生的馬來貘，出生以來一直居住在熱帶雨林區，3月中旬為了要引薦給「Putri」而搬到保育研究中心。目前「貘樹」搬家順利，在新居所中也適應良好，活動和飲食都沒有受到影響，對保育員準備的構樹葉都能大快朵頤，還會在陰涼處安穩地休息。

動物園表示，比「貘樹」大1歲的雌性馬來貘「Putri」，是台北動物園為了推動馬來貘域外安全族群及其基因多樣性保存，透過參與歐洲瀕危物種保育計畫(EEP)，從新加坡動物園借殖而來的個體。「Putri」於2021年10月底抵達台北動物園，結束30天的檢疫期後便入住保育研究中心。這半年期間不論是對環境熟悉或是保育員的親近訓練，進展都相當穩定，保育員也摸透了「Putri」的食物偏好，時常撿取「Putri」喜歡的欖仁葉、麵包樹葉及芭蕉葉供牠享用。

動物園表示，馬來貘適合配對的季節約在5月，因馬來貘孕期為12到13個月，若有成功配對，隔年馬來貘寶寶報到時剛好是夏季，比較適合寶寶成長及學習游泳。照養團隊於是計畫，先讓「貘樹」與「Putri」在3月成為同住保育研究中心的鄰居，建立良好的第一印象。從熟悉彼此的氣味及聲音開始，慢慢地培養感情，若一切進展順利，會再嘗試讓牠們更進一步的接觸。

動物園指出，受到人為開發及棲息地持續縮減等因素影響，全球僅存的4種貘，包括：山貘、馬來貘、中美貘及南美貘，如今都被IUCN列為瀕危(ENDANGERED)的物種。盼「貘樹」與「Putri」能相親成功，未來可以為台北市立動物園增添珍貴的馬來貘寶寶。 「貘樹」在3月中旬移居保育研究中心，與新加坡動物園遠道而來的「Putri」相親。圖／北市動物園提供 「貘樹」：好想趕快見到「Putri」。圖／北市動物園提供

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