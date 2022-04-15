領角鴞幼雛落單台東校園 眨眼萌樣引騷動

中央社 / 台東縣15日電
正值繁殖季，山區校園中常可見幼鳥現身。圖／讀者提供
正值繁殖季，山區校園中常可見幼鳥現身。圖／讀者提供

台東桃源國中校園昨天出現落單的保育類領角鴞幼雛，大眼睛眨眼樣萌翻天。為避免被鳥媽媽拋棄，學生們僅在旁觀察未碰觸，今天果然被鳥媽媽接回去。農業處讚賞是最佳示範。

台東縣延平鄉桃源國中學生昨天在校園發現1隻落單的領角鴞幼雛蹲在草皮上，大眼睛瞪著前方不停眨眼，模樣相當可愛。

桃源國中老師表示，學生互相提醒不要碰牠不然會被鳥媽媽和鳥爸爸拋棄，僅在一旁觀察。今天上午幼雛已不見，研判是被鳥媽媽或鳥爸爸接回去了。

台東縣政府農業處長許家豪接受中央社記者訪問表示，春天正值鳥類幼雛出巢學習獨立的季節，民眾發現後不一定要急著撿牠，或許只是雛鳥正在學習飛翔過程，母鳥或巢穴可能就在附近，人類太快介入不見得有幫助。

若有時間可保持一段距離觀察，防止野狗等其他動物侵害，盡量避免急著將牠帶離現場。桃源國中老師和同學處置是最佳示範。

許家豪表示，台東生態環境良好、山區多，時常有領角鴞出現，呼籲民眾不要隨意騷擾捕獵保育野生動物，但若發現野生動物有受傷情形，可通報縣府農業處，將轉交動物醫院照顧。

許家豪表示，今年截至今天，有7件雛鳥落單，卑南鄉泰安村1件，東河鄉都蘭村3件，池上鄉榮民會館1件，太麻里鄉街上1件，成功鎮1件。

台東 榮民

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