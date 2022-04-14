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北市借殖穿山甲 預計晚間10時抵達布拉格

中央社 / 記者陳昱婷台北14日電

北市捷克布拉格民國109年談成穿山甲借殖計畫，不過動物啟程時間因疫情延宕。北市動物園表示，2隻穿山甲及隨行同仁預計今天晚間10時抵達布拉格，明天下午將進一步說明。

台北市立動物園借殖布拉格動物園的2隻穿山甲名為果寶（雄）及潤喉糖（雌），都是在台北市出生的個體，小倆口去年9月還順利生下1隻雌性寶寶，證明具有繁殖能力。

據了解，借殖計畫受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，布拉格園內的籠舍無法找到工人施工，也無法派員來台北學習照養知識，雙方因此決定延後到今年3月疫情趨緩、春暖花開的時候再讓動物啟程，不過後來又因為烏俄戰爭導致買不到適合的航空公司機票，因此直到昨天才讓動物上飛機。

北市動物園今天透過新聞稿指出，果寶及潤喉糖在非洲區長蔡昀陵及獸醫師吳立信陪同下，預計在台灣時間晚間10時抵達目的地，明天下午2時將與在園內舉辦的記者會視訊連線，回答大家的問題。

北市 動物園 疫情 捷克

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