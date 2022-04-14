影／私養台灣獼猴不給水 動保團體揭私養虐待案

有沙漠精靈之稱的「沙貓」是一種小型的貓科動物，外型跟家貓長得非常相似，差別在於擁有更寬大的臉龐跟耳朵，而且腳掌上茂密的毛髮可以讓牠們在沙漠中行走自如。生長於北非、亞洲沙漠地區的沙貓因為外型可愛被人類捕捉飼養，但因其特殊的呼吸系統構造，在人工培育之下容易生病難以照料，加上原生棲地大量縮減，甚至曾經面臨滅絕危機。

2022-04-14 13:30