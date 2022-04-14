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影／私養台灣獼猴不給水 動保團體揭私養虐待案

攝影中心 / 記者陳正興／台北即時報導
台灣獼猴降為一般類動物，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，藉此呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。記者陳正興／攝影
台灣獼猴降為一般類動物，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，藉此呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。記者陳正興／攝影

台灣獼猴從保育類降為一般類野生動物至今滿三年，動保團體接獲超過151件遍布全台的違法飼養獼猴通報案件，例如關籠導致焦慮自殘、或一生從未喝過水、骨骼嚴重變形難以行走等，呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。

台灣獼猴共存推廣協會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物平權促進會、立法委員林淑芬今天舉辦記者會揭露，三年來接獲151個通報案件，實地田野調查發現，群居型獼猴多半被單獨飼養在小鐵籠中，環境單調惡劣，嚴重剝奪獼猴自然天性需求，許多獼猴出現籠內來回走動、不停搖晃身體、吸吮手指等異常刻板行為。

台灣獼猴降為一般類動物，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，藉此呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。記者陳正興／攝影
台灣獼猴降為一般類動物，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，藉此呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。記者陳正興／攝影
台灣獼猴降為一般類動物，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，藉此呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。記者陳正興／攝影
台灣獼猴降為一般類動物，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，藉此呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。記者陳正興／攝影

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