台灣獼猴關籠綁鍊一生沒喝過水 動團揭151件私養虐待案

台灣獼猴從保育類降為一般類野生動物至今滿三年，動保團體接獲超過151件遍布全台的違法飼養獼猴通報案件，例如關籠導致焦慮自殘、或一生從未喝過水、骨骼嚴重變形難以行走等，呼籲政府修法禁止飼養獼猴，並全面清查救援。

台灣獼猴共存推廣協會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物平權促進會、立法委員林淑芬今天舉辦記者會揭露，三年來接獲151個通報案件，實地田野調查發現，群居型獼猴多半被單獨飼養在小鐵籠中，環境單調惡劣，嚴重剝奪獼猴自然天性需求，許多獼猴出現籠內來回走動、不停搖晃身體、吸吮手指等異常刻板行為。

調查更發現，有獼猴自幼被養在無日照的狹窄鐵籠中，因為無法正常活動，導致骨骼嚴重變形，甚至有多位飼主聽信民間謠言，為了要讓獼猴永遠「長不大」，因此不提供水給動物飲用，更有猴子因為被鐵鍊限制行動，最後慘遭鐵鍊纏繞活活吊死。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，台灣獼猴活動範圍需求廣闊，有多元複雜的採食習性及社交生活，不是人工飼養環境所能滿足，許多民眾以為幼猴可愛無害而飼養，但隨著獼猴年齡增長，在生理、心理需求皆未能獲得照顧與滿足下，容易產生攻擊行為，生病也無法到一般獸醫診所醫治，是非常嚴重的虐待。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，許多不肖人士捕捉野生動物、甚至「弒母取子」，卻堅稱是救傷、拾獲、農害防治取得，不是刻意獵捕，主管機關就不會介入處理；網路上買賣嬰幼猴的資訊相當氾濫，懷疑人工繁殖台灣獼猴以供應寵物市場的產業鍊已形成，政府必須立即介入調查。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣獼猴降為一般類後卻沒有配套措施，近年人猴衝突事件劇增，許多民眾以為台灣獼猴已經不是「保育類」便可以獵捕、飼養，更常以「危害農作」為由獵捕獼猴；政府對一般類野生動物救援、收容量能不足，多數縣市對民眾通報違法飼養個案採消極勸導、無法沒入，讓違法飼養問題更嚴重。

立委林淑芬表示，今年3月發文請林務局查處，林務局回報各縣市處理結果，其中4案的台灣獼猴被飼養在狹小鐵籠，縣市政府竟同意民眾繼續飼養，她詢問林務局各縣市政府對獼猴動物福利有無一致判斷標準，林務局竟回覆不知標準為何，只是接到立委公文便請各縣市處理，不了解各縣市判斷基準。

林淑芬說，另有2案由市府帶回野放，卻完全不知是否經過專業野放訓練及評估，若獼猴個體已被禁錮飼養很久，如此毫無野放評估及訓練的草率野放，恐不利該獼猴個體生存。將督促農委會、林務局盡速研擬法制補救措施，禁止民眾飼養、繁殖、買賣台灣獼猴。

動保團體提出四大訴求，首先應從動保法或野保法研擬禁止飼養、繁殖、買賣台灣獼猴，其次要全面清查全國私養獼猴案件、調查動物來源，另外野保法應禁止有心人士鑽漏洞，以農害等為由獵捕野生動物．並建立野生動物救傷機制法源。 動保團體表示，有多位飼主聽信荒謬民間謠言，要讓獼猴永遠「長不大」，因此不提供水給動物飲用，更有猴子因為被鐵鍊限制行動，最後慘遭鐵鍊纏繞活活吊死。圖／台灣動物社會研究會提供 動保團體呼籲，政府應依照國際趨勢明文禁止人工飼養靈長類動物。圖／台灣動物社會研究會提供

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