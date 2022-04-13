快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】數量龐大也沒用！這種「鴿」曾多達50億隻 卻在50年內快速滅絕

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

曾經是世界最常見的一種鳥類，卻在短短50年快速消失滅絕？

哈囉大家好，我是帽帽，今天我們一起來看看已滅絕動物的冷知識吧！




旅鴿是遷徙鳥類，且都是十幾億隻一起飛行，所到之處天空一片黑壓壓，吵雜的鳥叫聲可以蓋過一切聲響，經過的地上可以留下30公分厚的鳥屎！？

旅鴿的故事告訴我們，並不是量大就不會滅絕。

除了遭到大量捕殺外，砍伐森林也被認為加速了旅鴿的滅絕。




福克蘭狼像狐狸也像狼，被稱為「foxy like wolf」，帽帽找資料時原本以為福克蘭狼是「foxy like wolf」的音譯，後來發現他們是棲息在福克蘭島的犬科動物。




因為1916年繁殖期發生一場大火，加上嚴冬、大量的蒼鷹流入、近親繁殖、過多的雄雞及黑頭病的傳播，令他們的數量大幅下降。於1928年就只餘下一隻雄雞，他亦於1932年死亡。

參考連結：123

相關新聞

買IKEA鯊鯊回家白喵都不睡 半夜驚見「貓皇淪落奴才」服務客人：鬆一下

幾乎每隻貓咪都是「踏踏」的高手。一名網友日前貼出一段影片，說家裡的貓貓有個奇怪的癖好，每到晚上的時候對家中的IKEA鯊魚玩偶情有獨鍾，都會踩到鯊魚玩偶身上忘情踏踏，專業的模樣跟按摩師超像，可愛的影片讓不少網友被萌翻。

【動物冷知識】數量龐大也沒用！這種「鴿」曾多達50億隻 卻在50年內快速滅絕

曾經是世界最常見的一種鳥類，卻在短短50年快速消失滅絕？ 哈囉大家好，我是帽帽，今天我們一起來看看已滅絕動物的冷知識吧！

上海封城居民團購活羊！取名「楊丞琳」沒人敢殺 真相曝光網全傻眼

新冠肺炎疫情持續在各國延燒，大陸上海封城後發生許多與疫情有關的趣事。最近在網路上瘋傳上海一社區有民眾團購活羊，還把羊當成整個社區的「明星寵物」，原因是因為羊的諧音跟陽性的「陽」一樣念法，還把牠取名叫「楊丞琳」，吸引不少網友關注。

他收編鄰居棄養狗狗 暖汪報恩「2年來天天親自送家人出門」感動百萬人

大陸浙江一名網友在網路上分享，愛犬被收養後的2年多來，每天堅持跑在車子前頭護送全家人出門上班，強韌的保護慾被飼主形容是「連雷都打不動的」。感人的畫面登上了大陸網路媒體版面，感動了許多網友。

阿嬤超疼3貓孫「親手做專屬枕頭」寵溺躺床哄睡 她無奈：我什麼都沒

誰家媽媽也是寵貓狂魔！微博用戶「皮皮在農村」時常分享與父母的溫馨農村生活，近日則發布了一張照片，表示自己媽媽疼家中3隻愛貓疼到為牠們手工縫製各自專屬的枕頭，還會拍拍牠們哄著入睡，讓身為女兒的她忍不住在貼文寫下「我媽就離譜！」

白貓窗邊「自帶升降台」嚇壞鄰居 奴才收詭異凝視影片笑爛

你也期待有這這麼可愛的鄰居嗎？一名飼主表示近日收到鄰居傳來的影片，一看主角竟是自家的貓貓「我整個笑慘了」。原來是鄰居一天到晚被貓咪「上升又下降」的詭異動作嚇到，因此特別傳影片給原PO看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。