【動物冷知識】數量龐大也沒用！這種「鴿」曾多達50億隻 卻在50年內快速滅絕

曾經是世界最常見的一種鳥類，卻在短短50年快速消失滅絕？

哈囉大家好，我是帽帽，今天我們一起來看看已滅絕動物的冷知識吧！

旅鴿是遷徙鳥類，且都是十幾億隻一起飛行，所到之處天空一片黑壓壓，吵雜的鳥叫聲可以蓋過一切聲響，經過的地上可以留下30公分厚的鳥屎！？

旅鴿的故事告訴我們，並不是量大就不會滅絕。

除了遭到大量捕殺外，砍伐森林也被認為加速了旅鴿的滅絕。

福克蘭狼像狐狸也像狼，被稱為「foxy like wolf」，帽帽找資料時原本以為福克蘭狼是「foxy like wolf」的音譯，後來發現他們是棲息在福克蘭島的犬科動物。

因為1916年繁殖期發生一場大火，加上嚴冬、大量的蒼鷹流入、近親繁殖、過多的雄雞及黑頭病的傳播，令他們的數量大幅下降。於1928年就只餘下一隻雄雞，他亦於1932年死亡。

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