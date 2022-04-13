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影／海底奇遇 潛水員張大嘴享受蝦蝦的「特殊洗牙服務」

聯合新聞網 / 綜合報導
潛水員張大嘴享受特別的「洗牙服務」。圖／取自twitter
潛水員張大嘴享受特別的「洗牙服務」。圖／取自twitter

英國自然環境資訊平台Amazing Nature本月8日分享一段潛水員的海底奇遇影片

畫面中1名水肺潛水員出現在珊瑚礁附近。當他張開嘴時，1隻清潔蝦游進他的嘴裡用牠的腳清除潛水員牙齒和牙齦上的食物和死細胞，潛水員在過程中耐心的張著嘴。待「洗牙服務」結束後清潔蝦又游回珊瑚礁。

這段影片標題寫著：「需要牙齒清潔服務請聯繫我」。影片在網路上瘋傳，有些人覺得這段經歷太不可思議了，但也有人認為很噁心表示：「蝦子進去嘴巴後應該會想：『這人一定沒有每天用牙線清潔牙齒。』」

影片中出現的「清潔蝦」（cleaner shrimp），會幫忙去除海底動物身上的死皮和寄生蟲。牠們不一定是蝦，但形態類似蝦。清潔蝦棲息在全球珊瑚礁上，主要分佈在太平洋。

珊瑚 牙齒 寄生蟲

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