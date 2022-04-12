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超萌石虎寶寶落難 農民及時通報救回小帥虎
南投縣中寮鄉謝姓農民3月17日在火龍果園工作，發現出生一周的小石虎疑似被石虎媽媽遺棄，他通報保育團隊救援，小石虎受到研究人員細心照顧，成長健康良好，石虎寶寶可愛的萌樣，如同小奶貓，連研究人員說，還好農民阿伯及時通報，讓小帥虎保住一命。
發現石虎的謝姓農民當時正在除草，發現石虎寶寶後，曾等候母石虎返回帶走小石虎，卻始終等不到母石虎，才通報農委會特生中心協助安置。
特生中心野生動物急救站獸醫師林桂賢說，母石虎一次生兩胎，對居住環境相當敏感，當時因為棲息的區域除草，母石虎先叼走一頭石虎寶寶離開，瘦弱的公石虎寶寶留在原地，因為周邊草地已經割除，棲地環境改變，母石虎便不再返回，還好農民及時發現通報，石虎寶寶才得以獲救。
石虎寶寶出生不久，經檢查身體正常，經過這幾天照顧，成長情況良好，可愛的模樣，就像小貓一樣呆萌可愛，讓人憐惜。野生動物急救站表示，石虎寶寶如果健康、成長順利，等到明年3月滿周歲，就可安排野放，讓牠重歸自然。
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