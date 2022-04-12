快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超萌石虎寶寶落難 農民及時通報救回小帥虎

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
謝姓農民發現被遺棄的石虎寶寶，通報特生中心救援，石虎寶寶呆萌模樣，相當可愛。圖／南投縣政府提供
謝姓農民發現被遺棄的石虎寶寶，通報特生中心救援，石虎寶寶呆萌模樣，相當可愛。圖／南投縣政府提供

南投縣中寮鄉謝姓農民3月17日在火龍果園工作，發現出生一周的小石虎疑似被石虎媽媽遺棄，他通報保育團隊救援，小石虎受到研究人員細心照顧，成長健康良好，石虎寶寶可愛的萌樣，如同小奶貓，連研究人員說，還好農民阿伯及時通報，讓小帥虎保住一命。

發現石虎的謝姓農民當時正在除草，發現石虎寶寶後，曾等候母石虎返回帶走小石虎，卻始終等不到母石虎，才通報農委會特生中心協助安置。

特生中心野生動物急救站獸醫師林桂賢說，母石虎一次生兩胎，對居住環境相當敏感，當時因為棲息的區域除草，母石虎先叼走一頭石虎寶寶離開，瘦弱的公石虎寶寶留在原地，因為周邊草地已經割除，棲地環境改變，母石虎便不再返回，還好農民及時發現通報，石虎寶寶才得以獲救。

石虎寶寶出生不久，經檢查身體正常，經過這幾天照顧，成長情況良好，可愛的模樣，就像小貓一樣呆萌可愛，讓人憐惜。野生動物急救站表示，石虎寶寶如果健康、成長順利，等到明年3月滿周歲，就可安排野放，讓牠重歸自然。

被遺棄的石虎寶寶，經野生動物急救站妥善照顧，健康生長情況良好。圖／南投縣政府提供
被遺棄的石虎寶寶，經野生動物急救站妥善照顧，健康生長情況良好。圖／南投縣政府提供
石虎寶寶縮成一團，超萌模樣相當可愛。圖／南投縣政府提供
石虎寶寶縮成一團，超萌模樣相當可愛。圖／南投縣政府提供

石虎 農民

延伸閱讀

組巡守隊參與保育 南投農民通報成功救回石虎寶寶

南投貓羅溪道路石虎疑遭撞 1屍4命研究團隊痛心

台14線國姓段有石虎　測速桿已架設護虎限速70公里

促車減速、保護石虎 苗縣新設3處區間測速3月底執法

相關新聞

著名陳德幸洋樓藏惡犬 遊客驚嚇跌倒大腿險遭鋼筋穿透

金沙鎮碧山的陳德幸洋樓建於1926年，為金門東半島最早興建的洋樓，常吸引不少喜愛人文的遊客到訪。一位呂先生在本月10日帶...

超萌石虎寶寶落難 農民及時通報救回小帥虎

南投縣中寮鄉謝姓農民3月17日在火龍果園工作，發現出生一周的小石虎疑似被石虎媽媽遺棄，他通報保育團隊救援，小石虎受到研究...

爽倒洗衣粉沒檢查 下秒驚見虎斑貓躺洗衣機內「渾身白死亡凝視」他嚇瘋

家有毛小孩的人，在使用電器前可要檢查毛孩是不是待在裡面或在附近。最近一組照片掀起網友熱議，一名網友正要準備洗衣服，順手把洗衣粉倒進去洗衣機底部，正要把髒衣服扔下去的時候驚見自家愛貓竟然躺在裡面，身上沾滿洗衣粉、一臉憤恨地盯著他，讓他嚇到不斷跟貓咪道歉。

與長期國外工作主人重逢 黑柴「興奮到模糊」激吻熊抱塞奶樣樣來

柴犬給人的印象比較像貓咪，屬於高冷性格也不見得會理人，但這隻黑柴久別重逢在外出差八個月的主人，激動到瘋狂撒嬌，還發出哭腔的聲音，讓主人憐愛地趕緊安撫牠。

喵皇觀察貓奴刷牙 脖子「45度→90度」歪到懷疑貓生：人類真怪

有時候喵星人的行為讓人類無法理解，同樣人類的行為對貓咪來說也無法理解。一名網友分享一段短片，某一天他正在刷牙，家裡的貓咪突然跑來觀察他，只見貓咪一邊歪頭一邊緊盯飼主刷牙，一臉疑惑的模樣讓飼主覺得相當爆笑。

寵物變魔鬼？北市動物之家犬貓領養後退養平均僅10天

台市府推動「領養代替購買」政策，每年成功讓上千隻犬貓被認養。但市議員汪志冰下午在議會質詢指出，近三年來從動物之家認養後遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。