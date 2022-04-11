美國野生火雞霸氣「襲警」啄警員屁股 1原因只能忍

原來火雞是這樣兇猛的！美國愛荷華州近期有火雞出沒，一對火雞在區內橫行更走出馬路，造成交通問題之餘，警察更抱怨每天收至少「半打」關於火雞的報案，即使警員接近，火雞還是不怕人，反而會大膽「襲警」啄警員的屁股，影片引來網友爆笑，形容是警察「闖入火雞地盤」。當地動物控制人員指，火雞的活躍和市民餵飼有關，餵到牠們都知道快餐店的位置，惟警方指火雞只有接近汽車時，見到自己倒影才會挑起戰意，平日鮮有攻擊市民，又透露當局認為牠們是野生動物，不傾向將牠們送走。

愛荷華州西得梅因市（West Des Moines）自去年起就有野生火雞出沒，2隻火雞現時走入大路遊蕩，警方稱每天都接到關於火雞案。當地有火雞出沒已非新鮮事，但牠們現在大膽到走出馬路，造成大量交通問題，不少汽車因為牠們的出現而要突然煞車避免相撞，車輛更要刻意減慢車速。

近日當地傳媒分享1段火雞「襲警」片段，引來網友爆笑。影片中見到一對火雞完全不怕人，在路上「橫行」，警員接近這對惡霸火雞時，火雞沒有退避，反而是大步接近，更躍起啄警員的屁股。警員「遇襲」後神色淡定，但火雞們咄咄迫人，尾隨並再次攻擊警員屁股，之後更跳起用腳踢，相當囂張！事發過程中，警員並無對火雞還擊。

網友笑稱是警員「闖入火雞的地盤，牠們不高興」、「警察是想引牠們回家吃火雞大餐嗎？」、「牠們可能收到感恩節大屠殺的風聲了」。有人分享遇到火雞的經歷，說開車時被火雞追過，「牠們很執着」，惟有人提到春天是火雞繁殖季節，牠們遲些就不會如此活躍

西得梅因動物控制人員稱，火雞如此活躍是與食物有關，「有時人們停下來餵飼，牠們會橫過馬路，現在牠們知道第22街有快餐店了」，又呼籲司機勿停車看火雞，並教路如果火雞走入家中或花園，建議舉起雙手、大喊大叫或吹口哨來嚇走火雞。他說如問題持續，該州自然資源部有可能介入，誘捕牠們再重新安置到其他區域，但當局傾向認為春天時2隻公火雞找到配偶，然後會繼續移動不再盤據區內。

當地警方表示，去年7月開始火雞就在區內活躍，最近更疑有第3隻野生火雞加入團伙，火雞正常來說不會攻擊或者為市民帶來威脅，但當牠們接近汽車時，汽車外殼閃亮又反光，火雞看到自己的倒影誤以為出現敵人，會開始啄及攻擊汽車。警方又透露，當地動物管理部門及州自然資源部有留意火雞在市區活躍，但目前認為那些火雞屬野生動物，不能重新安置到其他地點，唯有呼籲市民別為了火雞報警。

野生火雞完全不怕人，警員接近時被牠們又啄又踢屁股。（「WLWT」fb影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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