無家少年送愛犬入動物收容所 狗狗反應令網友落淚

自己都無家可歸了，他仍想優先考慮愛犬的安危！美國密西西比州1個動物收容所日前接收了1隻4個月大的狗女，牠的主人是17歲無家少年，透露自己住在橋底，無法再妥善照顧愛犬，求職員暫時收留。主人走後狗狗躺在大廳一動不動，照片令網友心碎，紛紛想捐款幫助狗狗及無家少年。收容所形容少年對狗狗的愛無容置疑，他在自己最困難的時刻仍想優先安置好愛犬，幸好事件迎來美好結局，在多方幫助下少年已找到住所，將盡快接回狗狗。

事發於密西西比州塞納托比亞市（Senatobia），當地動物收容所「Senatobia-Tate County Animal Shelter」5日發文，稱有名17歲的無家少年，帶住約4個月大、叫賈達（Jada）的狗女上門，稱無法再照顧狗狗，只要找到住所會盡快回來接回。少年想放下賈達時，牠一直貼著主人的腿不願分開。主人留下1個裝了狗糧的膠袋和1張毛毯，狗狗隨即了無生氣地躺在大廳，收容所形容狗狗的心已被「摧毀」。照片在網上傳，令許多網友心碎落淚，而收容所未有透露少年的個人資料。

收容所主任羅賓遜（Kris Robinson）向當地傳媒透露，職員原告訴少年已經無位再收容動物，少年稱自己住在橋底，出外找工作時把狗狗放到帳篷，但牠一直想跑出來，現在他連帳篷都沒了，也難以再找食物給狗狗，懇求暫時收留愛犬。羅賓遜說他們收下了狗狗，但少年無依無靠的樣子更令人擔心，對只有17歲的人來說，他遇到極大困難下仍花時間陪狗狗及確保牠得到照顧，這說明了一切，證明了他多愛賈達。少年最終填寫了一些個人信息就離去。

許多網友隨即聯絡收容所，部分人提出想領養賈達，但更多人想捐款幫助少年及狗狗。網友認為有些人遇到這樣困境可能早就拋棄狗狗，該牠們流落街頭，但少年卻有勇氣去收容所求救，「太令人心碎了」、「多正直的年輕人，狗狗一定對他意義重大，我敢肯定這次必須而最艱難的決定，一定是非常愛她」。後來收容所發起籌款，希望先為狗狗絕育，並至少幫她進行跳蚤、蜱蟲和心臟病的預防治療，至少持續1年。他們更讓網友捐款或捐一些禮品卡，會代為轉交給少年。

4月8日終於出現大喜訊，雖然不清楚少年失去住所或離家的原因，但當地警方7日晚在居民協助下找到該少年，他翌日早上到收容所和狗狗見面，更透露自己已找到住處，有善心人讓他入住一段時間，好讓他生活重回正軌，他很快會接回狗狗。

收容所發文公布消息時，大讚少年坦白自己困境並為狗狗尋求協助，是無私行為，希望民眾關心社區內的動物，牠們不應被人隨便遺棄。收容所至今仍收到許多人想捐款的電話，雖然該市沒有露宿者收容所，但有許多本地教會樂意向無家者提供援助。

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文章授權轉載自《香港01》

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