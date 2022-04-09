環頸雉西瓜節 台南野鳥學會支持友善耕作
面積達951公頃的台南歸仁區台糖沙崙農場，是台灣西部環頸雉族群最穩定、最容易觀察地方。台南市野鳥學會透過今天舉辦的「環頸雉西瓜節」，盼以實際行動支持瓜農友善耕作。
沙崙農場總面積951公頃，擁有豐富草原生態，是台灣西部環頸雉族群最穩定、最容易觀察地點。今天活動安排資深鳥友定點和帶領沿途賞鳥，帶民眾認識棲息沙崙的黑翅鳶、大冠鷲、黃鸝、草鴞等各具特色鳥類生活習性，藉此凸顯守護生態重要。
台南市野鳥學會新聞稿表示，「友善環頸雉西瓜」是當地農民在耕種作物過程，不毒鳥、減少使用除草劑、不架鳥網，讓動物也能安全自在共享環境。由於鳥類在作物間啄食昆蟲覓食時，一不小心會誤傷農場種植西瓜、鳳梨等作物而導致賣相不佳。
但部分瓜農樂於和禽鳥分享，不會刻意驅趕野鳥，甚至為了減少影響生態而用人工除草，持續以友善方式耕作做法值得鼓勵，也透過活動邀請民眾一起來響應。
今天這項「環頸雉西瓜節」，台南市野鳥學會邀請民眾認識沙崙農場豐富生態，提供民眾「友善環頸雉西瓜」自由購買，以實際行動支持友善耕作，現場100顆西瓜全數售罄。另外，林務局提供80本草鴞筆記本做為贈品限量贈送，吸引超過百位民眾到場共襄盛舉。
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