不要靠過來！網友最怕的動物居然是「牠」？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友提及排斥之「動物」話題，調查網友害怕的動物有哪些。

世界上動物千百種，在日常生活中常常可以看到它們的身影，雖然說可愛的動物能溫暖人心，但其中也有外貌嚇人、神出鬼沒或具有攻擊性的動物令人感到畏懼，你最害怕的動物有上榜嗎？一起來看看吧。

你也害怕「毛小孩」嗎？ 猴子搶奪食物引起網友共鳴

觀察網友對「害怕的動物」相關討論，發現以「狗」、「貓」等常見寵物最受網友熱議，位居聲量前兩名。狗狗軟萌撒嬌的模樣融化了不少主人的心，但也有不少網友分享因過往曾被狗追咬而留下陰影，如「小時候被大狗逼到牆角過」、「小時候被咬過嘴唇」、「小時候真的被圍起來過，還有追到咬屁股」等，表示至今在路上遇到活潑的狗或流浪狗仍會心有餘悸。

網友熱議7大害怕動物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而討論區上一則「有人怕貓嗎」的貼文也引發網友討論，不少怕貓的網友表示不敢直視貓咪的眼睛，留言如「瞳孔會變成一條細線，很像吸血鬼的眼睛」、「貓眼有種恐怖感」等，加上「貓毛過敏」或「害怕被抓傷」等考量也成為不少網民不喜歡貓咪的主要原因。

此外常見會入侵家中的「老鼠」和「蜘蛛」等動物也榜上有名，其中就有網友在討論區上分享自己對老鼠的恐懼，認為「老鼠跟蟑螂一樣，就是很會鑽的一種噁心生物」，不僅會帶來細菌和啃咬家裡物品，擅長匿藏逃跑的特點也讓不少網友煩惱，紛紛請益驅鼠方法；而蜘蛛則是因為長相恐怖讓網友直呼「用想的就頭皮發麻」，其毛茸茸的細長腳加上靈活的行徑，讓不少網友表示看到蜘蛛後難以入眠。

最後有關「猴子」攻擊人類的事件也受到網友關注，其中「打劫搶食」等新聞令不少網友紛紛表示深有同感，留言如「食物放環保袋抱胸前還是被搶」、「我的卡拉雞腿堡已經被搶3次了」等，對於猴子的野蠻行為令不少網友在爬山時感到害怕。

人類和動物共享大自然資源，在日常生活中有交集也在所難免，若對於特定動物有嚴重排斥感或恐懼，不妨提醒身旁飼養寵物的友人，或是在衛生環境上避免吸引動物進屋，才能避免受到突如其來的驚嚇。

觀看原文→https://bit.ly/3ukp4ae

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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