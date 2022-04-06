【動物冷知識】沒有乳頭也可以餵奶？鴨嘴獸哺乳方式超另類

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道卵生哺乳類的鴨嘴獸，其實是沒有乳頭的嗎？那他們是怎麼哺乳的呢？今天一起來看看「哺乳」的動物冷知識吧！

鴨嘴獸的哺乳期為3-4個月，哺乳期後就會獨立生活，2歲半為成年。

一般由年輕的工蜂餵食幼蟲，一段時間後分泌蜂王漿的腺體會萎縮，之後他們會轉職成建築師建造蜂巢蜂室。較為年長的工蜂可以再轉職為戰鬥員，負責守護蜂巢。再到後來，工蜂才終於進行他的第一次離巢飛行，成為一隻採蜜蜂，直到他死去。壽命在30–60天。

七彩神仙魚哺乳時間約為12-15天，長時間餵食也會對他們身體造成影響，有時更會受不了而捕食自己的寶寶。所以一般飼養神仙魚在一週後就可以餵食飼料、小蝦讓魚寶寶「戒奶」。

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