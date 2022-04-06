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貓熊館將施工 先模擬噪音 圓寶嚇到爬高、圓仔緊張豎耳

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「圓寶」目前已經1歲9個月了，因此有必要在她獨立前，將貓熊館內的空間重新配置。圖／動物園提供
「圓寶」目前已經1歲9個月了，因此有必要在她獨立前，將貓熊館內的空間重新配置。圖／動物園提供

台北市立動物園近期將進行貓熊館場地調整及改善工程，為了讓大貓熊家族成員適應施工時的聲響及震動，園方特別安排了「減敏訓練」。動物園表示，此次使用加強低重音藍芽喇叭，模擬破碎機具的鑽地聲響，訓練初期年紀最小的「圓寶」聽到聲音就緊張的向上移動；另外，園方提醒，貓熊館仍正常開放，工程不影響民眾進入室內館參觀。

動物園表示，大貓熊家族成員包括爸爸「團團」、媽媽「圓圓」、姐姐「圓仔」及妹妹「圓寶」，為了讓這家族獨居型的動物們生活得更舒適，近期將進行貓熊館場地調整及改善工程，以便增加動物的活動空間與調度彈性。

動物園表示，大貓熊為獨居型動物，「圓寶」目前已經1歲9個月了，因此有必要在她獨立前，將貓熊館內的空間重新配置，新增室內欄舍、作業通道及改善空調配置。在工程正式進行前，保育員先在貓熊館內播放施工的環境聲音，模擬破碎機具的鑽地聲響，每位家族成員對於「藍芽喇叭」所發出的聲響，反應也不太相同。

動物園表示，「團團」剛開始聽到這個聲音時，有點緊張，並在展場來回走動幾次；「圓仔」第一次聽到這個聲音，豎起耳朵，想確認聲音來自何方，並且躲到離音源較遠的地方；最淡定的則是「圓圓」，只是好奇的走到門邊想確認一下聲音的位置；年紀最小的「圓寶」則發揮為大貓熊「寶寶」應有的「技能」，遇到狀況時就往樹上爬，所以只聽到聲音就迅速的向上移動。不過經過這段期間的測試，大貓熊們對於這個聲響的反應已經明顯降低了 。

動物園表示，其實之前保育員一直有讓大貓熊家族成員做聲音的減敏訓練，只是沒有那麼頻繁，這次配合施工，從3月初就開始進行「低重音」的施工噪音減敏，會一直持續到工程敲敲打打的階段結束，再改變成以前的頻度；這次的工程範圍為大貓熊館一樓的空間，將新增的室內照養空間及全新的調度模式，施工期程預計將為期數個月，希望透過這次的「減敏訓練」，讓貓熊們在未來施工期間不會受到太大的影響。

執行「減敏訓練」的重要利器正是「加強低重音藍芽喇叭」。圖／動物園提供
執行「減敏訓練」的重要利器正是「加強低重音藍芽喇叭」。圖／動物園提供
「圓寶」發揮大貓熊「寶寶」應有的「技能」，遇到狀況時，一定要往樹上爬。圖／動物園提供
「圓寶」發揮大貓熊「寶寶」應有的「技能」，遇到狀況時，一定要往樹上爬。圖／動物園提供
「圓仔」第一次聽到這個聲音，豎起了耳朵，想確認聲音來自何方。圖／動物園提供
「圓仔」第一次聽到這個聲音，豎起了耳朵，想確認聲音來自何方。圖／動物園提供

貓熊 動物園 圓寶

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