狗狗戴護頸圈防咬傷 爺爺戴粉紅色款同坐 原因感動200萬網友

很多毛孩在接受手術或治療後，都要戴上名為「伊莉莎白頸圈」（cone of shame）的保護頭套，讓牠們不會觸碰傷口。外國一段影片在社交平台熱傳，1隻網紅拉布拉多犬戴着頸圈躺在爺爺膝上，而爺爺頸上亦戴着粉紅色的頭套，場面有趣，影片吸引210萬人次觀看，網友知道背後原因更被感動。

拉布拉多犬Ollie在TikTok抖音平台是小有名氣的網紅狗狗，至今擁有280萬名粉絲追蹤。牠早前接受眼部手術，去除眼瞼上的小腫塊，由於擔心會舔拭或抓破傷口，主人為牠戴上伊莉莎白頸圈。

影片可見，爺爺頸部同樣戴有粉紅色頸圈，坐在梳化上手拿着杯子悠閒看電視，而Ollie則躺在他大腿上。爺爺的女兒看到這一幕即拍攝下來，並驚呼：「這真的是我爸嗎？」，又指爸爸為了不讓狗狗因為戴上項圈感孤單，所以自己都一同戴上，讓Ollie感覺好一點，非常有愛。女兒更笑說，爸爸當初是最反對養狗的人，結果現在卻變成他最愛的「毛孫」。

網友看過影片都深受感動，「就是要不惜代價保護毛孩子」，笑言「並非所有英雄都穿着斗篷，有時會戴上項圈」，但亦有人好奇問「他要怎麼喝那杯茶？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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