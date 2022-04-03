快訊

傳專櫃確診 SOGO忠孝店4/3閉店清消

狗狗戴護頸圈防咬傷 爺爺戴粉紅色款同坐 原因感動200萬網友

香港01 / 記者卡洛兒／報導
1隻網紅拉布拉多犬戴着頸圈躺在爺爺的膝上，而爺爺的頸上亦戴着粉紅色的頭套，場面有趣。（TikTok「good.boy.ollie」影片截圖）
1隻網紅拉布拉多犬戴着頸圈躺在爺爺的膝上，而爺爺的頸上亦戴着粉紅色的頭套，場面有趣。（TikTok「good.boy.ollie」影片截圖）

很多毛孩在接受手術或治療後，都要戴上名為「伊莉莎白頸圈」（cone of shame）的保護頭套，讓牠們不會觸碰傷口。外國一段影片在社交平台熱傳，1隻網紅拉布拉多犬戴着頸圈躺在爺爺膝上，而爺爺頸上亦戴着粉紅色的頭套，場面有趣，影片吸引210萬人次觀看，網友知道背後原因更被感動。

拉布拉多犬Ollie在TikTok抖音平台是小有名氣的網紅狗狗，至今擁有280萬名粉絲追蹤。牠早前接受眼部手術，去除眼瞼上的小腫塊，由於擔心會舔拭或抓破傷口，主人為牠戴上伊莉莎白頸圈。

影片可見，爺爺頸部同樣戴有粉紅色頸圈，坐在梳化上手拿着杯子悠閒看電視，而Ollie則躺在他大腿上。爺爺的女兒看到這一幕即拍攝下來，並驚呼：「這真的是我爸嗎？」，又指爸爸為了不讓狗狗因為戴上項圈感孤單，所以自己都一同戴上，讓Ollie感覺好一點，非常有愛。女兒更笑說，爸爸當初是最反對養狗的人，結果現在卻變成他最愛的「毛孫」。

網友看過影片都深受感動，「就是要不惜代價保護毛孩子」，笑言「並非所有英雄都穿着斗篷，有時會戴上項圈」，但亦有人好奇問「他要怎麼喝那杯茶？」。

延伸閱讀：

愛犬剪毛後瘋狂怒睥　主人發現唔妥驚揭認錯狗　對比圖引網民瘋傳

怕凍狗披住毛巾食狗糧超萌　狗奴超有共鳴曬自家狗回應│趣一趣

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

戰象變明星 「大兵林旺」刻畫傳奇

大象林旺曾是很多人兒時的回憶，繪本「大兵林旺」最近出版，作者李如青下筆前訪談照顧過林旺的相關人士，了解這隻「最後戰象」為...

狗狗戴護頸圈防咬傷 爺爺戴粉紅色款同坐 原因感動200萬網友

很多毛孩在接受手術或治療後，都要戴上名為「伊莉莎白頸圈」（cone of shame）的保護頭套，讓牠們不會觸碰傷口。外國一段影片在社交平台熱傳，1隻網紅拉布拉多犬戴着頸圈躺在爺爺膝上，而爺爺頸上亦戴着粉紅色的頭套，場面有趣，影片吸引210萬人次觀看，網友知道背後原因更被感動。

騎車載寵物無防護 北市最高罰1萬

台北市動保處表示，近來多次接獲民眾檢舉寵物飼主以機車載寵物出門，讓寵物沒有牽繩或箱籠等防護措施直接站在機車腳踏空間，甚至...

10布偶貓流落街頭 竹市追緝棄養人

新竹縣市近日驚傳至少5起、10隻品種貓「布偶貓」遭棄養，地點遍布竹市東區街頭、竹縣竹東山區等。新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr...

小奶貓第一次玩玩具 抓不到逗貓棒「高舉雙手貼耳朵投降」姿勢萌翻媽媽

毛小孩小時候不管做什麼，在爸媽眼裡都是只有可愛兩個字可以形容。一名網友曬出家中貓咪小時候可愛的模樣，小奶貓第一次看到逗貓棒，因為不太會玩、抓不到逗貓棒上的羽毛，小貓就不斷高舉雙臂到耳朵附近「做出投降動作」，可愛的模樣吸引了超過上萬網友朝聖。

站路邊根本布娃娃！雪白安哥拉兔「蓬鬆棉花耳炸成雙馬尾」萌翻萬人

除了貓咪狗狗之外，兔子也是一種很受歡迎的毛小孩，不少人家中都有飼養兔兔，不過毛茸茸像玩偶一般的安哥拉兔可就不常見了。近日有一隻超可愛的安哥拉兔在網路上爆紅，主人把牠的毛梳理相當漂亮，當牠不動的時候就像是一隻可愛的毛茸茸吐娃娃一樣，讓不少網友為之傾倒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。