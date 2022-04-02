機車載寵物未使用防護措施 最高可處1萬元罰鍰

台北市動保處今天表示，近來多次接獲民眾檢舉寵物飼主以機車載寵物出門，讓寵物沒有牽繩或箱籠等防護措施直接站在機車腳踏空間，甚至坐在機車後座，動保處提醒飼主，若未使用防護措施載運，可處2000元以上1萬元以下罰鍰。

動保處表示，台北市飼養寵物的家庭不少，隨著飼養寵物的型態變遷，寵物已是家中的一份子，攜帶寵物外出遊玩的比例也逐漸升高，飼主以汽、機車載運寵物出門應做好防護措施，避免寵物墜車發生危險。

動保處表示，近來已多次接獲民眾檢舉有飼主使用機車載寵物出門，讓寵物直接站在機車腳踏空間，沒有牽繩、箱籠等防護措施，甚至直接讓寵物坐在機車後座，台北市已經在2020年修訂台北市犬貓飼養基本照護規則，規定飼主以汽車或機車載運者，應使用運輸籠、揹袋或採取其他有效的防護措施，防止寵物在車輛移動過程中發生跌落車流中的危險，不僅影響寵物自身的安危，也可能引發一連串交通事故。

動保處表示，目前市面上已經有許多為機車族設計的狗狗揹帶，若是大型犬隻，也有相關的防跳車產品，飼主載狗出門時務必做好相關的安全措施，未使用防護措施者，可處2000元以上1萬元以下罰鍰，市民朋友若發現有飼主未遵守規定，可向台北市1999市民專線轉4020通報或撥打24小時動物救援專線：02-8791-3064或8791-3065。 民眾使用揹帶載狗。圖／動保處提供

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