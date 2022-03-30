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【動物冷知識】因為腳臭愛上你！白茫茫冰原找真愛 北極熊就要這一味
哈囉大家好，我是帽帽！
有人說好聽的歌喉，可以讓耳朵有懷孕的感覺。大自然中真的有動物的叫聲可以讓異性排卵！？
今天讓我們一起來看看動物求偶冷知識吧！
大多數動物在發情期卵泡成熟後自行排卵，但發情的兔、貓、貂等動物，必須經交配刺激方能排卵，即誘發性排卵。
因為在野外繁殖不易，自行排卵若沒遇到合適的伴侶，很容易錯過受孕的機會，而誘發性排卵正好解決這個問題，大大提高繁殖機率。
許多動物都會用氣味傳遞訊息，例如用排泄物表示地盤等。在白茫茫的北極，全身也是一片白的北極熊更依靠氣味交流，公熊就是腳臭味找女朋友的！
雌鳥雖然沒有雄鳥華麗的羽飾，卻對雄鳥特別挑剔，他們會認真選擇那些舞跳得好的、顏色鮮豔、笑臉清晰的雄鳥作為配偶。
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