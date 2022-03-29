Pinkoi、臺北市立動物園首次跨界！推30款萌系聯名商品

可愛的動物總是療癒人心，Pinkoi首次與臺
立 北市 跨界合作，集結台灣在地設計能量，將動物的細膩觀察融入創作中，共同推出30款限量聯名商品，商品開發皆經由動物園團隊進行監修，詳細保留動物的精確特徵，可愛又不失真實性。此外，本次企劃響應SDGs保育及永續的倡導，購買Pinkoi X 臺北市立動物園聯名商品，Pinkoi即捐出5%做為野生動物保育金。 動物園
Pinkoi X 臺北市立動物園聯名商品中，最大亮點是由Pinkoi打造的「馬來貘變身玩偶包」，全台限量300個。去年動物園馬來貘「貘花豆」出生後，讓許多民眾發現原來新生馬來貘與成年的身體花紋不同，因此Pinkoi細緻還原馬來貘特徵，讓「孩童時期」的馬來貘玩偶穿上衣服後，立即變身「成年時期」的樣貌，不僅充滿趣味，也富有教育意義；玩偶在拉鍊收納及掛繩設計上更別具巧思，可將玩偶當作日常小包使用，包包拉鍊處也搭配帶有Pinkoi品牌色調的鮭魚粉小花吊飾，與「貘花豆」的命名相互應。
除了原創商品外，本次更邀請17間在地質感設計品牌響應保育，一同與Pinkoi和臺北市立動物園推出多樣且豐富的三方聯名商品，包括「印花樂」的有機棉環保餐具、「CATISS」的石虎款軟Q手掌護唇膏、「sorta nice」的國王企鵝南極光生態香氛、「小黃間」的動物造型防潑水束口袋、「馬卡龍腳趾」的黃銅長頸鹿書籤、「SHihWEier」的水獺生態餐桌佈置組等。
Pinkoi X 臺北市立動物園聯名商品將於4月1日上午11點正式開賣，4月1-日至4月15日搶先購買即享早鳥免運費與88折獨家優惠。
臺北市立動物園的可愛動物們擁有一群死忠粉絲，每次動物寶寶的出生，更是引起大眾的高度關注，包括大貓熊「圓仔」、馬來貘「貘花豆」、石虎「虎力勇」等。為慶祝即將到來的兒童節，Pinkoi也設計出8款超萌的明星動物寶寶LINE貼圖，讓所有粉絲都能收藏，4月1日至4月30日加入Pinkoi官方 LINE帳號，即可免費獲得「動物寶寶的成長之ZOO，Pinkoi來守護！」限定貼圖 。
Pinkoi首次與臺北市立動物園跨界合作，共同推出30款限量聯名商品，4月1日上午11點正式開賣。圖／Pinkoi提供 Pinkoi X 臺北市立動物園聯名商品：小黃間大貓熊造型圓底防潑水束口袋，原價390元。圖／Pinkoi提供 Pinkoi X 臺北市立動物園聯名商品：sorta nice居家動物園水晶擴香，原價998元起。圖／Pinkoi提供 Pinkoi首次與臺北市立動物園跨界合作，共同推出30款限量聯名商品，4月1日上午11點正式開賣。圖／Pinkoi提供 Pinkoi首次與臺北市立動物園跨界合作，共同推出30款限量聯名商品，「馬來貘變身玩偶包」售價799元。圖／Pinkoi提供 Pinkoi首次與臺北市立動物園跨界合作，共同推出30款限量聯名商品，4月1日上午11點正式開賣。圖／Pinkoi提供 Pinkoi首次與臺北市立動物園跨界合作，共同推出30款限量聯名商品，4月1日上午11點正式開賣。圖／Pinkoi提供 Pinkoi首次與臺北市立動物園跨界合作，共同推出30款限量聯名商品，4月1日上午11點正式開賣。圖／Pinkoi提供 Pinkoi X 臺北市立動物園聯名商品：CATISS保育石虎款護唇膏，原價599元。圖／Pinkoi提供 Pinkoi首次與臺北市立動物園跨界合作，共同推出30款限量聯名商品，4月1日上午11點正式開賣。圖／Pinkoi提供
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2022-03-25 11:31
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