小主人累到睏翻 胖文鳥被傳染睡意「把脖子當床」縮成灰球一起睡死

家裡有鳥寶的飼主應該常常見到一些神奇的狀況。一名網友分享家裡養的文鳥的可愛影片，某天兒子大白天在床上睡翻，文鳥看到小主人睡很香，瞬間被感染上睡意，直接停在小主人脖子上面縮成一團灰球一起睡，讓飼主看了笑到不行。

網友「ぶんちょネルラ」在推特貼出一段20秒短影片，家裡養了兩隻文鳥分別叫做「小松(Son)」與「小碰(Pon)」，銀色的文鳥小松平常就很喜歡黏著自家兒子，不管對方在幹嘛都要黏上去，好幾次都目擊到文鳥停在正在打電動的兒子的手上，就像是不倒翁一樣平衡維持得很好，完全不會掉下去。

文鳥把小主人的脖子當床一起睡覺。 (圖/取自推特)

某天網友拍到一幕溫馨畫面，兒子因為太累躺在床上睡覺，小松看到小主人正在安穩的睡覺時就飛過去，不偏不倚的停在他的脖子上，本來還醒著的小松可能被滿屋子睡意傳染也跟著開始打盹，最後一人一鳥就全部睡著了，模樣相當爆笑。

這段可愛的影片上傳至今已吸引超過8萬人按讚，網友留言表示「太可愛了吧」、「睡意是會傳染的」、「看到小主人在睡覺，文鳥也想跟著睡覺」、「看起來小主人的脖子是個很好睡的床」。

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