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鏟屎官回家前偷摸狗 兩隻貓「炸毛斜嘴鄙視」伺候：你變了！
貓奴們或許都有這種經驗，出了家門偷偷嚕了其他貓，回到家馬上被毛孩用鼻子搜身，檢視鏟屎官是否在外「偷吃」。一名網友在臉書社團自首，在外頭摸了狗狗，到家卻被兩隻貓咪「炸毛歪嘴鄙視」，讓貓奴笑說「願意青你已經是最後的恩惠了」。
該名網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文，開心地摸了狗狗好幾把，到家躺在椅子上，卻發現身體兩側各待著一隻貓咪眼神充滿殺意，一邊炸毛同時露出「你變了…」的鄙視眼神。
不少人看出兩隻貓真的「氣到咪咪貓貓」，「炸毛歪嘴」「誰叫你給我去外面偷狗」「外遇了」「正宮在身上聞到小三味的表情」。也有留言幽默表示，就算沒摸狗眼神可能還是滿滿不屑，「願意在你旁邊青你，算是給你最後的恩惠了」。
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