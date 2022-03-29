鏟屎官回家前偷摸狗 兩隻貓「炸毛斜嘴鄙視」伺候：你變了！

家有毛小孩跟小小孩的家庭，通常都會有很美好的互動。一名飼主記錄下自家貓咪跟寶寶的溫馨互動畫面，有一天寶寶不太想睡覺，家裡的貓咪很自動自發就去哄寶寶，只見貓咪溫柔跳上寶寶床，陪著寶寶想要哄他入睡，只見寶寶還是很有活力的揮動雙臂想跟貓咪玩，最後貓咪也挪動身體，把肚肚給寶寶當枕頭睡覺，溫馨的畫面治癒不少網友。

2022-03-29 11:22