小寶寶不想睡午覺 溫柔貓保母秒跳上床露「毛茸茸肚肚枕」哄他一起入眠

家有毛小孩跟小小孩的家庭，通常都會有很美好的互動。一名飼主記錄下自家貓咪跟寶寶的溫馨互動畫面，有一天寶寶不太想睡覺，家裡的貓咪很自動自發就去哄寶寶，只見貓咪溫柔跳上寶寶床，陪著寶寶想要哄他入睡，只見寶寶還是很有活力的揮動雙臂想跟貓咪玩，最後貓咪也挪動身體，把肚肚給寶寶當枕頭睡覺，溫馨的畫面治癒不少網友。

網友「靴下を履くネコアオとウメ」在Youtube頻道上貼出一段短片，家中的挪威森林貓「小蒼(アオ)」是一隻相當親人又溫柔的貓咪，非常喜歡跟寶寶相處。有一天飼主捕捉到一幕溫馨的畫面，寶寶躺在床上不想睡覺，發出了咿咿啊啊的聲音，小蒼見到這狀況就跳上寶寶床，整隻貓縮成一團窩在一邊看著寶寶，想要陪他一起入睡。

最後一人一貓都一起睡著了。 (圖/取自影片)

但是寶寶完全沒有想要睡覺的意思，很有活力的揮動雙臂想跟貓咪互動，小蒼就把自己身體挪靠近一點寶寶，側躺露出肚肚當枕頭給寶寶睡覺，過了一段時間寶寶開始有睡意了，小蒼就一動也不動，半瞇著眼睛讓寶寶躺身上，最後一人一貓就這樣躺在嬰兒床上睡得香甜，模樣相當治癒。

影片PO出至今已有超過46萬人觀看，許多網友都被溫柔的小蒼哄寶寶的畫面治癒，留言表示「小蒼真的很溫柔，稱職的保母貓」、「有這麼毛茸茸熱呼呼的枕頭，寶寶一定睡很香」、「寶寶看的出來很喜歡貓咪，貓咪也很喜歡他」、「貓咪都對小朋友很溫柔」、「小蒼守護著寶寶的樣子好治癒」。

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