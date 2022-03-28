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米克斯走失車禍亡！要飼主幫尋找恩人：謝謝沒讓我變成「碎狗狗」

聯合新聞網 / 柚子貍
德福背影：圖／德福姊姊授權
德福背影：圖／德福姊姊授權

「姊姊，可以幫我找到車來車往中把我抱起來的那個女生嗎？不然我早就『碎狗狗』了！」這隻離世小天使用雙關語ㄟ，讓我嚇一跳。這麼聰明的毛孩，平常姊姊卻總愛笑牠是「噗巄共」。

這隻不幸車禍離世的德福，在離世溝通姊姊問到還有什麼未完的遺願時，表達希望姐姐幫祂找到恩人的心願：「幫我用一包糖謝謝她！好嗎？」我擔心這茫茫人海中尋人任務太難，德福卻說：「不會，姊姊一定會想到辦法，像她千方百計想要找回德福一樣！」

牠是一隻很像馬爾濟斯的超可愛米克斯，平常總是自由自在的逛大街，鄰里街坊都認識牠，唯一的缺點就是太親人，陌生人一揪就上人家的機車，毫不設防。

這天姊姊載牠回家停好車正要去丟便便袋，一向會等在巷口的德福卻一轉眼就不見了，姐姐著急萬分，急求城隍爺，並在臉書Po文，一夜不成眠，一直到隔天晚上臉書有人回覆當天看到類似的狗狗在7-11出沒，姐姐趕到小七，店員卻面有難色的說，狗狗被車撞到，被一位好心小姐帶去獸醫院了，姐姐又一通電話追狗，難過的是，獸醫院說狗狗到院前已無生命跡象，由那位小姐轉送安樂園處理。

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這時的姐姐多麼希望車禍身亡的狗狗不是德福，畢竟當時取這名字就是希望牠「得到幸福」。還好當年有幫牠植晶片，既然有晶片，要知道身份就比較簡單，生命園區答應幫姐姐掃掃看。

但不幸證實冰冷的遺體正是她心心念念希望平安歸來的德福，不過也因為有晶片，德福不用被當無名浪浪集體火化，也因為有晶片，雖然全家人難過不已，但總歸可以幫牠接回家入土為安。

德福感恩禮。圖／德福姊姊授權
德福感恩禮。圖／德福姊姊授權

這麼驚心動魄的環環尋狗過程，對姊姊全家真是一種折磨，傷痛中卻忘記要感謝恩人，還好德福提醒，既然是德福希望姊姊做的事，姊姊一定使命必達。

沒想到姐姐這麼有效率，兩天後傳給我一張附著感謝卡的一袋糖果照片，跟我說要去見德福的恩人了，「怎麼那麼快就找到？」我很驚訝，姐姐說因為當時這位恩人在生命園區有留下聯絡方式，於是透過生命園區幫忙很快找到這位漂亮又善良的恩人。

更重要的是，姊姊非常想知道德福走失到過世這段時間到底發生什麼事，透過這位恩人終於還原了大半，原來德福到過小七，也到過全聯，後來又跟著陌生人走，過馬路時發生了不幸，而這已經離家好遠好遠，傻孩子短短一個晚上加一個白天，已經跑了很多地方還找不到回家的路，但要不是離家太遠，牠其實是知道怎麼回家的。

也就因為這份曾經的自信，讓家人平常很放心讓牠自己出去遛遛，但是，殘酷的現實是，沒有牽繩，走丟就是走丟了，走丟就存在這樣讓人遺憾的風險，還好最後靠晶片認回，不致讓祂的靈魂流落在外。

也許這是德福的刻意安排，希望透過恩人還原現場，讓姊姊心中很多疑問得到解答，不想姐姐繼續胡思亂想折磨自己。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

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