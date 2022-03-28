2流氓吉娃娃「連環恐攻」狂襲警犬 29kg大狗都戰敗「慘遭攻吉」民眾崩潰

吉娃娃這種品種的狗狗雖然嬌小，但牠們的「吉度兇猛」可是法院認證的可怕。近日有個小鎮傳出一起駭人聽聞的消息， 一隻退役警犬慘遭兩隻狗狗的攻擊，攻擊這隻曾經是退役警犬的德國牧羊犬的兩隻狗可不是獒犬或是比特犬，而是兩隻吉娃娃，這也引起當地人士的注意，呼籲飼主都要管好自己的狗，「兇惡的狗可是不分體型大小的」。

綜合外媒報導，英國科茲窩(Cotswolds)某個小鎮傳出一起誇張的案件，2隻兇猛的吉娃娃在光天化日下瘋狂撕咬身為前警犬的一隻德國牧羊犬。該隻受到襲擊的德牧的主人相當生氣，把這件事情投訴到當地的市議會，德牧的主人表示這兩隻兇惡的吉娃娃已經不是第一次攻擊人或狗了，牠們平常就非常兇悍，更令人氣憤的是這兩隻兇惡吉娃娃的主人也都沒在管他的狗。

當地市議員霍普金森(Ruth Hopkinson)表示，希望所有養狗的飼主都可以管好自己的寵物，儘管牠在家裡看起來相當乖巧，但當牠們面對其他動物或是小孩的時候，都可能會做出意料不到的行為，「所以請各位飼主在公共場所使用牽繩牽好你家寵物，如果有對任何人事物造成損害，飼主必須要承擔所有責任，包含賠償費用」。

霍普金森補充道，不要覺得狗狗體型比較小就沒有攻擊性，狗的攻擊力可是不分品種跟身體大小的。當地居民歐多耶(Dr Jeffrey O’Dwyer)則指出，這兩隻惡名昭彰的吉娃娃攻擊其他人的狗狗早就是常態了，過去還曾發生2隻重達65磅(約29公斤)的狗狗被這對兇惡暴徒吉娃娃咬傷的事情，他還氣到稱呼這兩隻吉娃娃是「血腥的墨西哥流氓(bloody Mexican hooligans)」。

不過，霍普金森事後又在臉書貼文，表示目前小鎮已經恢復和平，並沒有所謂的「流氓吉娃娃」一說，但此消息尚未獲得英國其他媒體證實。

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