天使秋田犬當保母 調皮小主人「屁拳猛撞還踏踏」牠眼神死：狗生好難

狗狗永遠都是人類最好的朋友。日前一部可愛的影片在網路上瘋傳，一隻可愛的秋田犬在家裡簡直是超稱職保母，對待一歲多的小主人相當溫柔，只要小主人在玩的時候牠都會在旁邊守著，還會很耐心的跟小主人互動，一人一狗溫馨的畫面融化不少網友。

網友「秋田犬凛太郎のもふもふ日記」在Youtube頻道上貼出一段短片，家中飼養一隻可愛的秋田犬叫「凜太郎」，今年3歲多的牠相當忠心乖巧，不但是爸爸媽媽的心肝寶貝，也是2歲多小主人的最佳狗保母，夫妻倆常常在各大社群網站上曬出凜太郎與兒子的互動照片與影片，相當療癒人心。

日前凜太郎與當年一歲多的小主人的互動影片再度被挖出，掀起不少網友熱議。只見凜太郎默默陪伴小主人在客廳玩耍，不管小主人在旁邊怎麼玩怎麼拍、甚至還會時不時用屁屁撞擊凜太郎，凜太郎都相當泰然自若地趴在地上，就像是小主人的大玩偶一般，任由小主人在自己附近搗蛋，發現小主人爬走的時候，凜太郎也會不時轉過頭去查看小主人的狀況。

凜太郎與小主人可愛的影片至今已吸引超過11萬人觀看，網友留言表示「凜太郎真的好乖喔，小主人怎麼動牠都沒有反應」、「稱職的狗保母」、「還會時不時關心小主人的狀況，狗狗果然是人類最好的朋友」、「怎麼弄完全都不會生氣，凜太郎脾氣真好」。

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