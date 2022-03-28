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動物園、畜試所人工授精繁殖蘭嶼仔豬 今再簽備忘錄

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
畜試所與臺北動物園續簽MOU共同點亮珍稀物種保種。圖／動物園提供
畜試所與臺北動物園續簽MOU共同點亮珍稀物種保種。圖／動物園提供

行政院農業委員會畜產試驗所（以下略稱畜試所）和台北市動物園（以下略稱動物園）於民國106年4月22日簽署「動植物種原異地保種」合作備忘錄(MOU)，時隔五年，今日再次續簽，雙方盼透過合作保存本土瀕危動物的基因。

目前已完成動物園內的稀有動物保種保存與繁殖保育，保有560種名共7310件，當中更包括以人工授精方式，讓母豬產下二頭純種蘭嶼仔豬。

動物園表示，簽署合作備忘錄後，開啟了雙方的冷凍方舟計畫，在這5年中畜試所及動物園在雙方專家合作支援下，建立黑猩猩、長鬃山羊、大貓熊及台灣野豬等珍稀物種精液品質分析檢測、冷凍保存技術及人工生殖技術同時也瞭解動物的營養供應。

畜試所長黃振芳表示，早先台北市立動物園內由畜試所台東種畜繁殖場移駐的蘭嶼豬，因只有母豬而無法繁殖，藉由畜試所協助人工授精方式，於110年6月2日產下二頭純種蘭嶼仔豬。

動物園長劉世芬表示，畜試所專擅國內畜產種原的保存與應用，長期研究凍存生殖細胞，成果卓越；台北市立動物園為台灣照養管理野生動物活體最多樣與完善的單位。兩方藉由跨域合作計畫，藉由畜試所擅長之生殖細胞凍存技術，凍存台北市立動物園內珍稀物種的生殖細胞。

動物園表示，目前完成動物園內的稀有動物的保種保存與繁殖保育，保有560種名共7310件；吃得健康也是非常重要的任務，透過畜試所飼料化驗中心把關珍稀動物食材，並搭配飼料營養成分調整、建議營養平衡飼糧以增進動物營養吸收，讓動物園的動物們健康成長發育。

往後將可以持續結合彼此專長領域，推動多元的合作計畫，圖為黑猩猩。圖／動物園提供
往後將可以持續結合彼此專長領域，推動多元的合作計畫，圖為黑猩猩。圖／動物園提供
目前完成動物園內的稀有動物之保種保存與繁殖保育，保有560種名共7310件，圖為長鬃山羊。圖／動物園提供
目前完成動物園內的稀有動物之保種保存與繁殖保育，保有560種名共7310件，圖為長鬃山羊。圖／動物園提供

動物園 北市 蘭嶼

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