黏人虎斑貓到哪都要媽媽背 坐「竹籃轎子」到廚房監督奴才煮飯：朕餓了
作為貓奴的人類要滿足貓咪有時候都要花一番功夫。一名網友貼出一張照片，家中的貓咪遇到很多事情都喜歡「參一腳」，有一天當她在廚房裡面炸可樂餅的時候，因為家裡貓咪實在是太想要看看主人在幹嘛，就拿了個小竹簍把貓咪裝進去背在身上，可愛的模樣讓不少網友融化。
網友「山の灯台」在推特上發文，家裡養了一隻可愛的虎斑貓叫「朔太郎」，平常牠很喜歡待在竹簍裡面，覺得很有安全感。某天網友在廚房裡面炸可樂餅，就背著裝有朔太郎的竹籃耐心的等可樂餅炸好，朔太郎待在竹籃裡面也相當乖巧，安安靜靜的坐在裡面，時不時探出腦袋來看看可樂餅炸好沒有，就像是來監工一樣。
可愛的照片曝光後至今已吸引超過萬人按讚，網友留言表示「貓咪這樣被背著好像是在出巡」、「貓咪親自來監督人類有沒有好好煮飯啦」、「待在籃子裡面真的好可愛喔」、「感覺就像是等等要來親自品嘗料理的貓皇」、「以前我阿嬤還沒過世的時候，家裡貓咪也喜歡這樣待在竹籃裡面給阿嬤背」。
朔太郎を背負ってコロッケを揚げてる写真です pic.twitter.com/CHSrEsfyyC— 山の灯台 (@1Shuo) March 23, 2022
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