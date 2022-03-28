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哥哥全盲拿不到玩具 阿金弟超暖「每天跟在身邊照顧」幫撿東西+帶路

聯合新聞網 / 綜合報導
老黃金獵犬雙眼失明看不見，小黃金獵犬常常黏在哥哥身邊照顧牠。 (圖/取自IG)
老黃金獵犬雙眼失明看不見，小黃金獵犬常常黏在哥哥身邊照顧牠。 (圖/取自IG)

有時候毛小孩之間的親情也是相當令人動容。一隻老黃金獵犬因疾病雙眼失明，主人細心照顧著牠，也領養了另一隻小黃金獵犬作伴，儘管一開始老黃金獵犬很排斥小狗狗，但小黃金獵犬知道哥哥看不見，都會主動陪在身邊，後來兩隻狗狗感情也相當好，吸引不少網友熱議。

綜合外媒報導，美國北卡羅萊納州一名男子亞當(Adam)養了兩隻黃金獵犬，其中一隻11歲的黃金獵犬查理(Charlie)在2016年時因青光眼切除左眼，後來右眼也因為患病而切除，主人相當細心的照顧著雙眼失明的查理，後來還領養了一隻小黃金獵犬馬佛利克(Maverick)給牠作伴，但一開始查理相當排斥小狗狗，完全不想理馬佛利克。

隨著時間過去，警戒心比較強烈的查理最後也接受了馬佛利克的存在，兩隻狗狗從一開始的陌生變得相當要好，馬佛利克也很聰明，知道老查理雙眼失明不方便行動，就總是跟在查理身邊，常常在查理找不到玩具的時候幫忙牠找，還會負責在旁邊撿東西，看看查理有沒有需要協助的，馬佛利克都會主動上前幫忙。

亞當表示，兩隻黃金獵犬一起玩的時候，查理因為失明的關係經常弄丟玩具，馬佛利克就會很乖巧的守在旁邊幫哥哥撿起玩具，讓他覺得很欣慰。但好景不常的是，查理因為已經年老，身體越來越撐不住，已經在2019年7月到彩虹橋當小天使去了，現在的馬佛利克也長成了一隻健康的大帥哥。

為了紀念查理與馬佛利克的感情，亞當開了一個IG帳號紀錄兩隻狗過去的日常生活，經常在上面張貼過去查理還活著的時候跟馬佛利克的互動，也很常上傳馬佛利克可愛的日常。照片與故事曝光後吸引不少網友關注，網友留言表示「馬佛利克真的是個好孩子，好暖」、「謝謝飼主對年邁失明的查理不離不棄直到最後一刻」。

黃金獵犬 狗狗

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